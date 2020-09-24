Китай поддержал Лукашенко после инаугурации

Китай поддержал президента Белоруссии Александра Лукашенко после прошедшей в закрытом режиме инаугурации. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.

«Китай уважает выбор, сделанный народом Белоруссии, президентские выборы — внутреннее дело страны», — приводит агентство текст его заявления.

Вэньбинь также подчеркнул, что китайское государство поддерживает власти Белоруссии в их стараниях защитить суверенитет и «выступает против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе».

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Ранее 24 сентября стало известно, что ЕС отказывает Лукашенко в легитимности. До этого об отказе признать его законным главой государства заявили США.

23 сентября сообщалось, что Лукашенко тайно вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце Независимости в условиях секретности. Сотрудников СМИ и представителей общественности о мероприятии не уведомили. Лукашенко назвал день инаугурации днем «убедительной и судьбоносной» победы. На этом фоне в разных городах Белоруссии прошли акции протеста, более 250 человек были задержаны.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.

По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать «по методичкам цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и с Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.