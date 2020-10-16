Ситуация в Киргизии вызвала серьезные вопросы у ЕС

Передача полномочий президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова премьеру Садыру Жапарову вызвала серьезные вопросы у Евросоюза. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей.

«Крайне важно, чтобы полномочия и обязанности президента исполнялись в правовых рамках конституции Кыргызской Республики с соблюдением международных обязательств государства», — говорится в документе. Боррель призвал власти страны соблюдать верховенство закона и права человека.

Представитель ЕС добавил, что отставку Сооронбая Жээнбекова приняли к сведению. По его мнению, в Киргизии стоит начать организовывать новые, свободные, справедливые парламентские и президентские выборы в соответствии с международными стандартами и под наблюдением ОБСЕ.

15 октября премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил о передаче ему полномочий президента Сооронбая Жээнбекова, который ушел в отставку. Глава государства принял такое решение, объяснив, что утверждение нового правительства не сняло напряженность в обществе и протестующие требуют его ухода.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные результаты вызвали массовые протесты. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента. ЦИК признал итоги выборов недействительными. Премьер-министр и спикер парламента подали в отставку. Был утвержден новый состав кабинета министров во главе с бывшим депутатом Жапаровым.

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