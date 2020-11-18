Запашный вступился за избившего Харитонова бойца MMA

Генеральный директор Московского цирка Эдгард Запашный вступился за российского бойца смешанного стиля (MMA) Адама Яндиева, избившего коллегу и соотечественника Сергея Харитонова. Свое мнение он изложил в интервью порталу Sport24.

Дрессировщик назвал себя приятелем Яндиева и признался, что созвонился с ним 16 ноября, когда тот публично рассказал свою версию происшествия, и предложил свою помощь. По его мнению, здравомыслящий человек не должен принимать позицию одного из участников конфликта, потому что ситуация непростая, и произошла она между товарищами.

Запашный обратил внимание на то, что перед дракой Харитонов держал руки в карманах. «Для кого-то это сигнал, что он не собирался драться, а для кого-то, что он недооценил масштабы происходящего. По-моему, было сразу видно, что Яндиев на взводе. У него уже была драка в тот вечер, и Харитонов наверняка знал это. Он должен был быть готовым, вести себя как-то по-другому, на инстинкте, но он был на расслабоне», — отметил Запашный.

По его мнению, Харитонов также виноват в произошедшем, поскольку вынес «сор из избы», рассказав о драке, и ему следовало быть сдержаннее. Смоделировав ситуацию на себя, дрессировщик отметил, что не стал бы писать заявление в правоохранительные органы после избиения.

«Разбирался бы, наверное, как-то по-другому, искал варианты, но точно не пытался бы посадить человека. Тем более, пострадал только ты. Понимаю, если бы зацепило его семью, женщину, просто человек мимо шедший пострадал. Тогда, может быть, стоило бы наказать. Да, травмы серьезные, но ты к ним все-таки привык», — объяснил он. Запашный добавил, что не смог бы «поломать жизнь и посадить человека на несколько лет».

Ранее 17 ноября Харитонов допустил, что после избиения ему придется делать операцию за границей. Также спортсмен рассказал, что у него сломаны орбитальная кость, нос и поврежден правый глаз. Травмы заставят его сделать паузу в карьере минимум на три месяца.

Драка между бойцами произошла 13 ноября. Конфликт с Яндиевым, который должен Харитонову больше двух миллионов рублей, начался после словесной перепалки. Злоумышленник нанес 40-летнему Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Против Яндиева возбуждено два уголовных дела.