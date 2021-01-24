Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова о поражении ирландца

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на слова россиянина Хабиба Нурмагомедова, который высказался о поражении ирландца нокаутом. Это прозвучало в ходе пресс-конференции после турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

32-летний ирландец возразил Нурмагомедову, который написал, что Макгрегор поменял тренировочных партнеров. «Эти парни со мной с самого начала. Поэтому надо бы относиться к соперникам с уважением. А Хабиб собрался возвращаться?» — заявил он.

Ранее 24 января Макгрегор уступил Дастину Порье в главном бою UFC 257. После поединка 32-летний Нурмагомедов прокомментировал неудачу ирландца.

Макгрегор и Нурмагомедов провели поединок в октябре 2018-го. Тогда российский боец одержал победу в четвертом раунде и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Осенью 2020-го Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере и покинул спорт.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях.