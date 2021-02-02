Мир
 
Последние новости
Алексея Навального отправили в колонию на 3,5 года
Макрон прокомментировал приговор Навальному
Навального этапируют в колонию в Центральной России
Instagram ввел функцию восстановления недавно удаленных публикаций
ЕС прокомментировал решение отправить Навального в колонию
«Арсенал» вдевятером потерпел первое поражение за восемь матчей в АПЛ
Захарова прокомментировала угрозу санкций стран Запада из-за Навального
Названы главные минусы панельных новостроек
США высказались о решении отправить Навального в колонию
Меркель оценила опубликованные данные о «Спутнике V»
Новости партнеров
Прослушать новость

Белый дом перенес выступление Байдена с речью о внешней политике США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: TOM BRENNER / Reuters

Выступление президента США Джо Байдена с речью о внешней политике страны перенесено, оно состоится в четверг, 4 февраля. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джейн Псаки. Ее слова приводит ТАСС.

Как заявила Псаки, Байден в четверг посетит Госдепартамент, где выступит с речью «относительно восстановления роли Америки в мире».

31 января телеканал NBC со ссылкой на источник в администрации главы государства сообщал, что Байден намерен в понедельник, 1 февраля, выступить с речью о своем видении внешней политики государства, а также подписать ряд указов в области внешней политики.

Ранее администрация Джо Байдена приостановила выполнение ряда сделок по продаже вооружения в другие страны. В Госдепартаменте США пояснили, что «приостановлено выполнение некоторых незавершенных поставок и сделок в сфере обороны». Госдеп объясняет это необходимостью «дать возможность новому руководству провести оценки» таких транзакций, что является обычной процедурой во время начала работы новой администрации.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдепе высказались о снятии санкций против «Северного потока-2»
На Украине рассказали про особое партнерство с США
Байден отменил еще одно решение Трампа