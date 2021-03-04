Любовница Мамаева собралась посадить в тюрьму его жену за «угрозы смертью»

Тереза Буэйес, адвокат любовницы полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала об угрозах смертью, поступающих ее подзащитной от его жены Аланы Мамаевой. Она рассказала об этом «Спорт-Экспрессу».

Буэйес заявила, что ее клиент Ирен Гарсия Морено собирается подать в суд на Мамаеву.

«На данный момент мы не заинтересованы в интервью, потому что собираем информацию для того, чтобы подать в суд на Алану. Будем защищать достоинство Ирен и начнем с иска в Испании. Алана сделала вещи, недопустимые в нашей стране. Алана угрожает Ирен смертью! Я собираюсь посадить Алану в тюрьму!» — сказала юрист.

Ранее Алана Мамаева опровергла информацию о госпитализации и попытке самоубийства. 3 марта в Telegram-канале издания Baza сообщалось о госпитализации Мамаевой из-за приема 40 таблеток снотворного.

Перед этим Мамаева обвинила мужа в измене и показала фото его любовницы, с которой футболист якобы изменил ей на сборах «Ростова» в Испании. Она выложила в Instagram имя, паспорт и фото любовницы, а также переписку женщины с футболистом.

В декабре 2018 года Алана также рассказывала об измене мужа. Супруги поженились в 2013 году. У пары растет дочь Алиса.