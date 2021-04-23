Стали известны подробности операции по поиску пропавшей у Бали подлодки

В операции по поиску подводной лодки Военно-морских сил (ВМС) Индонезии KRI Nanggala-402, пропавшей у берегов Бали, задействованы 25 индонезийских судов. Такими подробностями поделился представитель индонезийских военных Ахмад Риад, его слова приводит телеканал Channel News Asia.

По словам Риада, вскоре к операции присоединятся и другие суда, включая иностранные. «[Спасательное судно] MV Swift Rescue из Сингапура уже в пути, мы ждем, что оно присоединится к операции уже сегодня вечером», — заявил чиновник. Также стало известно, что в поисках примут участие одно судно из Малайзии и два — из Австралии. К поискам также присоединятся спасатели из США.

Подводная лодка KRI Nanggala-402 с 53 моряками на борту проводила учения с торпедами, когда перестала выходить на связь. Предположительно, в настоящий момент субмарина находится в водах Северного Бали на глубине 700 метров.

21 апреля рядом с островом Бали, где исчезла подлодка, были найдены следы разлива нефти. А 23 апреля рядом с местом пропажи субмарины был обнаружен неопознанный объект с высоким магнетизмом. Власти надеются, что это и есть пропавшая подлодка, в этот район был отправлен корабль с эхолокатором. Свою помощь в поисках пропавшей субмарины предложили Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия. Сингапур и Малайзия уже направили спасательные суда к месту исчезновения подлодки.