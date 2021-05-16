Российский политолог назвал «козырь» для США при встрече Байдена и Путина

Владимир Путин и Джо Байден на встрече в 2011 году

Доцент МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш назвал «козырь» для США при возможной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Он выразил мнение в интервью «Вечерней Москве».

По словам российского политолога, таким козырем может стать арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Его преследование является «аргументом» для американской стороны.

«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», — выразил мнение Коктыш. По его словам, до саммита ситуация с Медведчуком никак не разрешится, однако после него «возможны любые сценарии».

Политолог отметил, что идея обмена звучит «сомнительно» с точки зрения ее практической реализации.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил, что Киев может обменять Медведчука на осужденных в России украинцев.

14 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Медведчука отправили под домашний арест, в доме прошли обыски. Депутату вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.

В начале мая президент США Джо Байден выразил надежду, что сможет встретиться с Владимиром Путиным в июне 2021 года. Таким образом глава американского государства ответил на вопрос журналистов, рассчитывает ли он на встречу во время своей поездки в Европу на саммиты НАТО 14 июня в Брюсселе и «Большой семерки» с 11 по 13 июня в Великобритании.