Написавшего о «сгоревшей Москве» украинского тяжелоатлета дисквалифицировали

Написавшего о «сгоревшей Москве» украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака обвинили в попытке подкупа допинг-офицера и уклонении от тестирования. Об этом в субботу, 5 июня, сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Помимо спортсмена, Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выдвинуло обвинения в адрес его тренера Михаила Мацехи. Обоих временно дисквалифицировали.

30-летнего украинского тяжелоатлета обвиняют в применении запрещенной субстанции, уклонении от сдачи допинг-пробы, а также попытке подкупить офицера, прибывшего для проведения тестирования. Тренера считают соучастником украинского спортсмена.

Чумак — семикратный чемпион Украины и трехкратный чемпион Европы. Последнюю победу на континентальном первенстве он одержал 11 апреля, а затем разместил в Instagram изображение горящего Кремля и привел строки песни Сергея Шнурова, в которых лирическому герою снится «прекрасный сон»: «Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший Избирком». Чумак объяснил свои действия желанием «потроллить Кремль».