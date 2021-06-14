Представлены новые наушники Apple

Новые наушники Beats (принадлежит Apple) получили функцию активного шумоподавления и защиту от влаги. Об этом сообщается в пресс-релизе, который оказался в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Beats Studio Buds имеют форм-фактор наушников-вкладышей, силиконовые насадки, 8,2-миллиметровые динамики с двойной диафрагмой. Двухкамерная акустическая система Beats Studio Buds обеспечивает превосходное разделение стереоканалов и низкий уровень нелинейных искажений. Устройство имеет функцию активного шумоподавления, которая блокирует внешние звуки, и режим прозрачности — переключение между ними осуществляется посредством нажатия на кнопку, расположенную на каждом наушнике.

Материалы по теме Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей Отрицательный рост Apple начала продавать iPhone 12. Чем он может удивить и стоит ли своих денег?

Гарнитура имеет эргономичную акустическую накладку и вентиляционные микроотверстия, которые снижают давление на барабанную перепонку. Время автономной работы представленных Beats наушников составляет восемь часов, при использовании кейса оно увеличивается до 24 часов. При активном режиме шумоподавления автономность ограничивается пятью часами. Гаджет отличается наличием влагозащиты по стандарту IPX4.

Каждый наушник Beats можно подключать к смартфону отдельно. С помощью функциональной кнопки можно принимать и завершать звонки, начинать и приостанавливать воспроизведение. По словам представителей компании, Beats Studio Buds являются первыми наушниками бренда, которые поддерживают приложение «Локатор» на iOS-устройствах для поиска потерянных устройств.

«Создавая настолько миниатюрный продукт, необходимо продумывать каждую деталь. Мы проанализировали все возможные варианты и выбрали оптимальные, чтобы добиться студийного качества звучания, максимального комфорта и надежности», — заметил вице-президент Beats и Apple Music Оливер Шуссер.

Стоимость Beats Studio Buds составляет 13 990 рублей. Гарнитура доступна для приобретения в интернет-магазине Apple.