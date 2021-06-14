Зеленский описал игру сборной Украины словами «надпись на форме не купишь»

Президент Украины Владимир Зеленский в Instagram оценил игру сборной страны на чемпионате Европы по футболу.

Зеленский заявил, что в матче против Нидерландов команда проявила себя с сильной стороны, показав эмоциональную игру. Он написал, что каждый украинец поддерживает игроков, так как надпись на форме не купишь. «Ибо это — про Украину. Ибо это сегодня — про вас», — подытожил президент.

Сборная Украины проиграла национальной команде Нидерландов в матче первого тура Евро со счетом 3:2. Украинцы уступали 0:2, сравняли счет, но пропустили на последних минутах. Главный тренер команды Андрей Шевченко заявил, что футболисты нашли в себе силы переломить ход игры и перейти в атаку.

В группе С украинцам предстоит сыграть с командой Северной Македонии (17 июня) и с Австрией (21 июня).

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Действующий чемпион континента — сборная Португалии.