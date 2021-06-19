Шарий ответил на уголовные дела на Украине словами о «дебильном недогосударстве»

Офис генерального прокурора Украины и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) открыли уголовные дела против оппозиционера и блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Расследование ведется по части 1 статьи 205-1 («Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица»), части 2 статьи 209 («Отмывание доходов, полученных преступным путем, совершенная в крупном размере»), части 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов») Уголовного кодекса Украины.

«Все, что меня связывает с этим дебильным недогосударством — гражданство, такое же вонючее, как сама помойка. Потому что от него проку, как от козла молока. Это моя родная страна, но сраное государство, построенное в моей стране, не имеет ничего общего с моей страной», — ответил Шарий на новость о возбуждении уголовных дел в своем Telegram-канале.

В феврале Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Шарию подозрения в государственной измене и разжигании межнациональной розни. По версии следствия, он осуществлял деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере «по заказу иностранных структур». В ведомстве считают, что Шарий с 2012 года через социальные сети, СМИ и телеканалы помогал России в проведении информационных спецопераций.

В ответ Шарий заявил, что у «психически нездорового» президента Украины Владимира Зеленского сорвало крышу. «Пошли они в задницу с этой госизменой», — сказал Шарий. Оппозиционер добавил, что будет бороться за свои права в Европейском союзе, а не на Украине, которую он назвал черной дырой, а Зеленского — карликом недоразвитым.

Оппозиционер объявлен в государственный розыск. Подан иск о запрете его партии.