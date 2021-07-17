Полностью раздевшаяся перед боем россиянка одержала победу на турнире Bellator

Полностью раздевшаяся перед боем россиянка Авсарагова одержала победу на турнире Bellator

Российская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Диана Авсарагова, полностью раздевшаяся на взвешивании перед боем на турнире Bellator 262, одержала победу над американкой Габриэллой Гулфин. Результаты доступны на сайте промоушена.

Поединок прошел в ночь на 17 июля в американском Анкасвилле в рамках предварительного карда. Бой завершился победой Авсараговой раздельным решением судей.

Перед поединком россиянка вписалась в вес только со второй попытки. Ей пришлось снять всю одежду, чтобы успешно преодолеть взвешивание. Вес Авсараговой — 57,3 килограмма. Ее соперница Гулфин показала вес 56,6 килограмма.

Для 22-летней россиянки поединок стал вторым в рамках Bellator. В своем дебютном бою Авсарагова нокаутировала соперницу Тару Графф за 29 секунд.

Авсарагова не знает поражений в профессиональном MMA. На ее счету теперь четыре победы в четырех поединках.

