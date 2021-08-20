Против толпы в аэропорту Кабула применили слезоточивый газ

Военные применили против толпы в аэропорту Кабула слезоточивый газ, передает со ссылкой на американский правительственный источник издание The Wall Street Journal.

Также известно, что военные стреляли в воздух, чтобы разогнать желающих уехать из страны. Притом не сообщается, стреляли военные афганской или американской армии.

19 августа сообщалось, что при беспорядках в аэропорту погибли 12 человек. До этого стало известно, что общее число пострадавших в аэропорту достигло 30 человек. Стремясь сбежать из страны, многие люди поехали в аэропорт, где из-за большого числа людей началась давка. Афганцы начали штурмовать взлетно-посадочную полосу. Некоторые из них даже пытались закрепиться на внешней стороне вылетающих самолетов или схватиться за шасси, однако те, кому это удалось, затем сорвались, упали с высоты и погибли.

