Китайские конкуренты сплотятся против Tesla

Рынок электромобилей Китая переживает «наиболее волнующий момент», и консолидации в отрасли не избежать. Объединение усилий — это необратимый тренд в индустрии, считает партнер в международной консалтинговой компании Bain&Company Хелена Лю, чьи слова приводит CNBC.

Китайским конкурентам Tesla важно сплотиться, поскольку производство требует больших затрат и постоянных инноваций. 13 августа министр промышленности и информационных технологий Китая заявил, что в стране «слишком много» производителей электромобилей. Этот комментарий вызвал опасения по поводу нормативных ограничений со стороны Пекина, которые на этот раз будут направлены против сектора транспорта. От новых правил, введенных правительством, уже пострадали частное образование и техногиганты.

Однако аналитик из IHS Markit Хуайбинь Линь считает, что шансы вмешательства Пекина в индустрию электромобилей пока очень малы. По его словам, призывы властей к консолидации автомобильного сектора не новы и звучали в течение последних 20 лет. Хелена Лю согласна с этим мнением. Она также добавила, что динамика роста и перспективы сектора в настоящий момент выглядят весьма позитивно.

Отрасль электромобилей Китая действительно переживает взлет: десятки тысяч компаний присоединяются к индустрии, а акции таких производителей, как Nio и Xpeng, стремительно растут. Хуайбинь Линь и Хелена Лю не могут сказать, кто окажется победителем в гонке электромобилей в Китае. Помимо конкуренции на внутреннем рынке, китайские производители также будут бороться с лидером в индустрии электрокаров Tesla и давними игроками автомобильного сектора. Такие компании, как Volkswagen, BMW и Daimler, тоже стремятся перейти на электрокары.