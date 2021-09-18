В Гвинее не захотели отпускать свергнутого президента из страны

Свергнутый президент Гвинеи Альфа Конде не покинет территорию страны. Об этом заявили в созданном военными Национальном комитете по сплочению и развитию (CNRD), передает издание Guinee Matin.

Разъяснения относительно этого решения были даны в заявлении, подписанном ее главой CNRD полковником Мамади Думбуя, которое было зачитано вечером в пятницу, 17 сентября, по национальному телевидению.

«Вопреки предполагаемым слухам, которые сообщают о переговорах между CNRD и ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств — прим. «Ленты.ру») относительно возможного выезда с территории [Гвинеи] бывшего президента республики, CNRD и его глава полковник Мамади Думбуя хотят заверить национальную общественность и международное сообщество о том, что первый президент республики Альфа Конде останется в Гвинее», — цитирует издание заявление военных.

Также военные подчеркнули, что не поддадутся никакому давлению со стороны представителей других стран, призывающих отпустить Конде, и объявили, что о его освобождении «не может быть и речи». По их словам, они не позволят бывшему президенту уехать и жить за границей. При этом Конде получит гуманное обращение, «достойное его званию в стране».

Ранее командующий группы сил спецназначения Мамади Думбуя с помощью частей спецназа осуществил госпереворот. Лидер мятежников опубликовал видеообращение, в котором объявил о задержании президента страны Альфы Конде и роспуске правительства. Он также добавил, что границы страны будут закрыты, а действующая конституция — отменена.

Россия осудила любые попытки государственного переворота и выступила против неконституционной смены власти в Гвинее. Москва также потребовала освобождения захваченного мятежными военными гвинейского президента Альфы Конде и обеспечения его неприкосновенности.