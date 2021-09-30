В Совфеде похвалили Эстонию за здравый смысл

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал разрешение властями Эстонии въезд в республику россиянам, привитым вакциной против коронавируса «Спутник V».

Сенатор напомнил, что Венгрия первой из стран Евросоюза признала российскую вакцину, а затем партию препарата закупила Словакия. Кроме того, «Спутником V» вакцинировано большинство жителей Сан-Марино, не входящего в Евросоюз.

При этом, указал Пушков, «Брюссель действительно нашу вакцину не признает». «Но материальные ценности для эстонцев в виде денег от российских туристов, видимо, важнее общих еэсовских позиций. Хвалить тут особенно не за что, разве что за здравый смысл», — написал он.

Ранее власти Эстонии разрешили въезд россиянам, привитым вакциной «Спутник V». Департамент здоровья республики решил разрешить приезжающим в страну людям подтверждать свою инфекционную безопасность любыми вакцинами, официально используемыми в других странах. В посольстве Эстонии пояснили, что это распространяется и на вакцину «Спутник V».