В Совфеде обеспокоились душевным состоянием Саакашвили

Сенатор Джабаров о Саакашвили: складывается впечатление, что у него с головой не в порядке

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказался по поводу наречения себя «личным узником» президента России Владимира Путина экс-главой Грузии Михаила Саакашвили. В беседе с «Лентой.ру» российский политик выразил обеспокоенность душевным состоянием бывшего лидера Грузии.

Ранее Михаил Саакашвили опубликовал у себя на странице в Facebook письмо, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем бывший глава Грузии отметил, что «глубоко тронут» его словами на свой «незаконный арест», и заявил о любви к Украине, которую считает своей «второй родиной». Саакашвили также назвал себя «личным узником» президента России Владимира Путина и добавил, что «высоко оценивает» позицию Зеленского по защите Украины и «всех узников империи».

Это умасливание Зеленского

В разговоре с «Лентой.ру» Джабаров назвал поступок Саакашвили неудачным ходом. «То, что он написал Зеленскому, это, видимо, такое умасливание. Зеленский же тоже постоянно жалуется на Россию», — пояснил сенатор.

«Складывается впечатление что у него с головой не все в порядке. Его арестовали грузинские власти в соответствии с решением суда, по которому он был объявлен в розыск. При чем здесь наш президент? Как он может быть его узником, если он находится, извините, в грузинской тюрьме, в стране, которая не очень близко с нами сотрудничает», — высказался Джабаров.

Российский политик назвал задержание Саакашвили ожидаемым и справедливым. «Каждый несет ответственность за свои деяния. Саакашвили впереди ждет ответственность за то, что он совершил в 2008 году, когда погибли несколько десятков наших миротворцев после его команды начать наступление на Цхинвал. Также часть ответственности лежит на нем за те деяния, которые он совершил в бытность своего президентствования», — поделился политик.

1 октября власти Грузии задержали Саакашвили после того, как он вернулся в страну спустя восемь лет эмиграции. По данным СМИ, бывший грузинский лидер тайно пересек границу государства в вентиляционной кабине трейлера. До этого Саакашвили сообщал, что приехал в Грузию для участия в протестных акциях после муниципальных выборов, прошедших 2 октября.