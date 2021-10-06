Легенда советского хоккея оценил возможный вызов Панарина в сборную России

Двукратный чемпион ОИ по хоккею Борис Михайлов: Панарин был бы не лишним в сборной России

Двукратный олимпийский чемпион, легенда советского хоккея Борис Михайлов в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» прокомментировал возможный вызов форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в сборную России.

«Я был бы не против возвращения Панарина в сборную. Он — один из лучших российских игроков, выступающих в НХЛ. Панарин был бы не лишним в команде. Совсем даже наоборот. Учитывая его профессиональные качества, мастерство, умение завершать атаки, Панарин был бы одним из лидеров сборной. Но кто должен играть в команде, всегда решает тренер. Если Панарин нужен, значит, он будет вызван», — оценил ситуацию Михайлов.

Также он ответил на вопрос, не помешает ли критика российских властей, которой известен Панарин, вызову в национальную команду. «При чем тут его политические взгляды? Не надо мешать спорт и политику. Это разные вещи», — добавил бывший хоккеист.

О том, что Панарин может быть вызван в сборную России, 6 октября рассказал главный тренер команды Алексей Жамнов. Он заявил о намерении включить хоккеиста в расширенный список игроков, которые могут быть задействованы при подготовке к Олимпийским играм в Пекине.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк порассуждал о перспективах Панарина в сборной России. Глава ФХР отметил, что политические взгляды хоккеиста не повлияют на выбор тренерского штаба, и в национальную команду будут приглашены сильнейшие игроки.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. Форвард — самый высокооплачиваемый россиянин в лиге. В июле 2019-го он подписал с «Нью-Йорк Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов.

