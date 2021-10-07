Белорусские военные поучаствуют в учениях ОДКБ в Таджикистане

Белорусские военные отправятся в Таджикистан для участия в военных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с нестабильной внутриполитической обстановкой в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Белоруссии в Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, маневры «Взаимодействие-2021», «Поиск-2021» и «Эшелон-2021» пройдут с 18 по 23 октября на полигоне Харбмайдон, который находится в 80 километрах от афганской границы. Белоруссию на них представят 256 военнослужащих и пять единиц техники.

В учениях также примут участие подразделения Вооруженных сил Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего к мероприятиям будет привлечено более 2,7 тысячи военнослужащих и свыше 500 единиц техники. Кроме того, будут задействованы силы и средства разведки, Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ и средства материально-технического обеспечения.

16 сентября в ходе сессии Совета коллективной безопасности лидеры стран-членов ОДКБ анонсировали масштабные учения на границе Таджикистана с Афганистаном. Они договорились приложить больше усилий, чтобы обеспечивать безопасность и вместе противодействовать исходящим из Афганистана угрозам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, присутствовавший на сессии, призвал Запад после событий в Афганистане отказаться от повсеместного продвижения «эталонных» демократических ценностей. Политик также акцентировал внимание на том, что глобальная напряженность привела к негативной тенденции силового разрешения конфликтов.