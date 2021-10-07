Американский футболист из Одессы рассказал о хамстве россиян

Американский футболист Евгений Стариков сравнил работу сотрудников сумермаркетов в России и за океаном. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен рассказал о хамстве россиян и неумении общаться без агрессии. «Захожу в супермаркет и спрашиваю: "Где найти молоко?" А продавец мне жестко отвечает: "Это не мой отдел. Иди отсюда. Находи кого хочешь, только меня не трогай"», — вспомнил он. Стариков подчеркнул, что в США незнакомцы постараются помочь тебе, даже если заняты другим делом.

Стариков родился в Одессе, через год после рождения переехал в США. Он выступал за молодежную команду петербургского «Зенита», российские клубы «Томь» и «Ростов», а также одесский «Черноморец».

17 сентября российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян рассказал, почему предпочитает жить и тренироваться в США, а не в России. Спортсмен назвал основным преимуществом подготовки в Америке отсутствие необходимости получать визы и аккредитации, так как большинство турниров проходит в США.