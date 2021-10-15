Среда обитания
 
Последние новости
Собчак пожаловалась Росгвардии на слежку за ней
Эрдогана обвинили в падении лиры
Теннисист Медведев снялся с Кубка Кремля
Откровенные действия стюардессы в кабине пилота вызвали споры в сети
В Канаде целый город начнут отапливать с помощью майнинга биткоинов
Бездомный признался в убийстве 40-летней давности ради крыши над головой
Объяснены отношения талибов с ИГ и «Аль-Каидой» в Афганистане
Украина подготовила девять сценариев войны с Россией
В России возобновили производство револьвера «Наган»
Новости партнеров

Моржей посчитают из космоса

Всемирный фонд дикой природы привлечет волонтеров для подсчета атлантических моржей
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Zaruba Ondrej / Globallookpress.com

Всемирный фонд дикой природы и Британская Антарктическая служба запускают волонтерский проект по переписи атлантических моржей. Сведения о популяции и местонахождении животных помогут ученым составить представление о влиянии климатических изменений в Арктике на благополучие вида, сообщает SkyNews.

Проект «Морж из космоса» ищет добровольцев, которые будут считать моржей на спутниковых снимках недоступных участков арктического побережья Атлантического океана и моря Лаптевых. Для понимания экологической ситуации в регионе важно знать примерное количество особей и места их скопления на суше, однако у небольшой команды ученых уйдет слишком много времени на изучение подробных снимков 25 тысяч километров Арктики. Поэтому экологи рассчитывают привлечь полмиллиона гражданских энтузиастов по всему миру.

Моржи — один из ключевых видов арктической экосистемы. Они уязвимы перед изменениями климата, поскольку Арктика нагревается в три раза быстрее остальной поверхности планеты. За десятилетие исчезает примерно 13 процентов летнего морского льда, на котором животные проводят большую часть своей жизни. Собранные данные помогут понять, какие усилия необходимо приложить для сохранения популяции.

«Легко чувствовать себя бессильным перед лицом чрезвычайной ситуации в области климата и природы, но этот проект позволяет людям действовать, чтобы выявить виды, которым угрожает климатический кризис, и помочь защитить их будущее», — сказал главный полярный советник Всемирного фонда дикой природы Род Дауни. Он также призвал Великобританию расширить свои климатические амбиции в преддверии саммита COP26 «ради моржа и всего мира».

Климатический саммит пройдет в начале ноября в шотландском городе Глазго. На нем будет обсуждаться финансовая стратегия борьбы с глобальным потеплением и его возможными последствиями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вы переходите на спецпроект «Алгоритм. Кто тобой управляет?»
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Главные экономики мира стали сильнее вредить планете
Птицы в Европе оказались в смертельной опасности
Россию уличили в отставании мер против глобального потепления
Другие материалы рубрики
Среда обитания00:01 9 августа

«Лучше удержать квартирантов»

Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
19:3113 октября

Американцы испугались исчезновения озера

19:0813 октября

Названы города Подмосковья с самым быстрым ростом цен на дома

18:3613 октября

Volkswagen выпустит беспилотную машину скорой помощи

Среда обитания00:0213 августа

Почти даром.

Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
18:1113 октября

Центр Берлина очистят от машин

17:3013 октября

Бывшая солистка группы «Демо» показала дом детства

16:4513 октября

Россиянам запретили содержать дома лис

Среда обитания00:0227 июля

Ближе к Западу.

Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
16:2013 октября

Женщина добилась штрафа для соседа из-за необычного дверного звонка

15:5013 октября

Бастрыкин поручил разобраться в причинах проживания россиянки в бочке

15:3713 октября

Путин назвал дату выхода России на углеродную нейтральность

Россия
Собянин заявил об очень высоких темпах роста заболеваемости COVID-19
«Он будет терзать человечество»
Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе
Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 откроются в Москве
«Не спрашивай о войне. Я здесь, чтобы забыть ее»
Истории российских солдат, пытающихся пережить ужасы боевых действий
В МВД рассказали о новом порядке вывоза детей за рубеж
«Ты зверь, тебя не жалко»
Как сотрудники ФСИН оправдывают пытки в российских колониях и тюрьмах
Стало известно количество заполнивших анкеты в первые часы переписи россиян
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
В США наступил «армагеддон»
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Назван главный риск для китайской экономики
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Чубайс пообещал России большие перемены
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Все материалы
Силовые структуры
«Включили музыку — значит, кого-то пытают»
Жертва пыток в туберкулезной больнице ФСИН о насилии, унижении и боли
«Эти пациенты опасны»
Психиатр — о том, как устроено принудительное лечение преступников в России
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
50 лет назад над Москвой взорвался пассажирский самолет.
Почему за этот теракт никто не ответил?
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Все материалы
Культура
Мадонна описала идеального мужчину для секса и порассуждала о мастурбации
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В ГИТИСе рассказали о состоянии Валерия Гаркалина
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
Обвиненный в убийстве актер «Тюрьмы Оз» умер от рака
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Тимоти Шаламе показал себя в образе Вилли Вонки и возбудил фанатов
Все материалы
Интернет и СМИ
Назван самый популярный источник рецептов у россиян
«Перепрограммировать человечество»‎
Google и Facebook управляют миллиардами людей. Зачем им абсолютная власть над миром?
«Яндекс» начал маркировать СМИ-иноагентов
«Мы все — подопытные крысы»
Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
Эксперт интернет-отрасли прокомментировал инициативу о рекомендациях в сети
Собчак попала в ДТП со смертельным исходом.
Машина с ведущей выехала на встречку, при столкновении погиб человек
Россиянам назвали самые безопасные мессенджеры
Все материалы
Ценности
Женщина отказалась от спиртного и рассказала об изменениях во внешности
Рома Желудь«Я — красивая игрушка»
Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
Проводные наушники стали новым модным трендом
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
Роналду купил машину за 830 миллионов рублей
Голый прием.
Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Решетова удивила фанатов сходством с Ким Кардашьян на новых фото
Все материалы
Путешествия
В Абхазии утонули два российских туриста
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Индия открылась для иностранных туристов
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Россиян предупредили о надвигающемся дефиците мест на курортах Египта
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
В аэропорту Владивостока российский самолет сбил лису
Все материалы
Из жизни
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Новый Subaru WRX стал универсалом для Австралии
Маленькие машины «больших» марок
Вспоминаем удачные (и не очень) походы премиум-брендов в компактные сегменты
Ford может вернуться на российский рынок
Land Cruiser 300 в смокинге: все, что нужно знать о новом поколении Lexus LX
Внедорожник получил четырёхместную версию
В России начались продажи улучшенного Kia Sorento
Самые безумные концепт-кары: выбор «Мотора»
Ядерный Ford, «аватар» с трехлучевой звездой и другие чудеса дизайна
Эксперты прогнозируют падение продаж автомобилей в России в 2021 году
Все материалы
Среда обитания
«Здесь люди не могут жить»
Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Он перевернул мою жизнь»
Из-за закрытых границ россияне устремились на Кавказ. Каким для них оказался край гор и «Приор»
Дойти до ручки:
как калач вписался в культурный код россиян и обогатил русский язык
Город-герой Ленинград.
Почему немцы отказались брать город штурмом и кто был автором «Плана голода» во времена блокады?
«Ветер, драйв, головокружительные виды»
Как снегоходы превратились из обычного транспорта в Сибири в экстремальный спорт?
«С нечистой силой можно подружиться»
Как группа «Залпом» и Хаски решили поехать в русскую деревню за лешим
Женский голос:
о чем снимают женщины-режиссеры в России
«Передавайте привет йети!»
Почему сибирский Шерегеш считается лучшим горнолыжным курортом в России?
Все материалы