Моржей посчитают из космоса

Всемирный фонд дикой природы и Британская Антарктическая служба запускают волонтерский проект по переписи атлантических моржей. Сведения о популяции и местонахождении животных помогут ученым составить представление о влиянии климатических изменений в Арктике на благополучие вида, сообщает SkyNews.

Проект «Морж из космоса» ищет добровольцев, которые будут считать моржей на спутниковых снимках недоступных участков арктического побережья Атлантического океана и моря Лаптевых. Для понимания экологической ситуации в регионе важно знать примерное количество особей и места их скопления на суше, однако у небольшой команды ученых уйдет слишком много времени на изучение подробных снимков 25 тысяч километров Арктики. Поэтому экологи рассчитывают привлечь полмиллиона гражданских энтузиастов по всему миру.

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Моржи — один из ключевых видов арктической экосистемы. Они уязвимы перед изменениями климата, поскольку Арктика нагревается в три раза быстрее остальной поверхности планеты. За десятилетие исчезает примерно 13 процентов летнего морского льда, на котором животные проводят большую часть своей жизни. Собранные данные помогут понять, какие усилия необходимо приложить для сохранения популяции.

«Легко чувствовать себя бессильным перед лицом чрезвычайной ситуации в области климата и природы, но этот проект позволяет людям действовать, чтобы выявить виды, которым угрожает климатический кризис, и помочь защитить их будущее», — сказал главный полярный советник Всемирного фонда дикой природы Род Дауни. Он также призвал Великобританию расширить свои климатические амбиции в преддверии саммита COP26 «ради моржа и всего мира».

Климатический саммит пройдет в начале ноября в шотландском городе Глазго. На нем будет обсуждаться финансовая стратегия борьбы с глобальным потеплением и его возможными последствиями.