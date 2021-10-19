Давшая объявление о поиске новой семьи для своего ребенка россиянка объяснилась

Жительница Санкт-Петербурга, которая дала в социальной сети объявление о поиске новой семьи для своего трехмесячного ребенка, объяснила изданию «Невские новости» свой поступок.

Россиянка, называющая себя поэтессой и автором методики преподавания математики, рассказала, что занимается подобным поиском уже не в первый раз. Полтора года назад органы опеки забрали у нее дочь, и она через социальные сети нашла ей приемную семью.

Теперь ситуация повторилась, женщина не может заботиться о сыне из-за психического заболевания. По словам петербурженки, мальчик находится в доме малютки, сейчас решается вопрос лишение ее родительских прав.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга дала в социальной сети объявление о поиске новой семьи для своего трехмесячного ребенка. Она отметила, что у мальчика есть родители, однако она вынуждена отдать его в другую семью, поскольку имеет «проблемы со здоровьем». Женщина отметила, что ребенок прошел полное обследование в больнице, у него «есть проблемки, но не критичные». Также в объявлении женщина указала, что ребенок «очень сильный по энергетике», а в его роду «много руководителей, начальников».

