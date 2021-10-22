В Букингемском дворце рассказали о состоянии Елизаветы II после ночи в больнице

Королева Великобритании Елизавета II провела в больнице ночь с 20 на 21 октября. Об этом изданию Sky News рассказал официальный представитель Букингемского дворца.

По его информации, 95-летняя Елизавета II, следуя советам медиков отдохнуть в течение нескольких дней, посетила больницу днем в среду, 20 октября, где ей провели «некоторые предварительные исследования». Из медучреждения монаршая особа вернулась в Виндзорский замок в четверг, 21 октября. Говоря о состоянии королевы, в Букингемском дворце отметили, что она «остается в хорошем настроении». Других подробностей не приводится.

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Что со здоровьем королевы?

20-21 октября, королева планировала посетить Северную Ирландию и принять участие в ряде мероприятий. Однако врачи настояли, что ей необходим многодневный отдых, поэтому поездка была отменена. Источник CNN в Букингемском дворце утверждает, что отмена визита не связана с COVID-19.

12 октября британская королева впервые появилась на публике с тростью без медицинских показаний на ее использование. Елизавета II вместе с дочерью, принцессой Анной посетила благодарственный молебен в Вестминстерском аббатстве по случаю столетия Королевского британского легиона. Отмечалось, что королева взяла с собой трость «для удобства».

Через некоторое время инсайдер в Букингемском дворце рассказал, что медики рекомендовали Елизавете II перестать пить алкогольные напитки, исходя из заботы о здоровье королевы перед приближающимся празднованием ее 96-го дня рождения. Обычно Ее Величество выпивает порцию сухого мартини вечером перед ужином, а перед сном иногда позволяет себе бокал шампанского.

Поездка Елизаветы II на конференцию ООН по изменению климата (COP26), которая начнется в Глазго в конце месяца, пока не отменена.

Наследники престола

Несмотря на то, что первое место в очереди на британский престол занимает сын Елизаветы II принц Чарльз, а второе — ее внук принц Уильям, королева уже начала готовить его сына, восьмилетнего правнука Джорджа к роли короля.

По данным источников, королева принимает частные аудиенции с правнуком, а также проводит с ним больше времени. При этом принцу Уильяму такие уроки давали с 13 лет. Родители принца рассказали ему, что однажды он может получить корону. Источники утверждают, что ребенок начал осознавать, что отношение у членов королевской семьи к нему особое.

Смерть супруга

9 апреля в возрасте 99 лет скончался супруг Елизаветы II принц Филипп, не дожив двух месяцев до столетнего юбилея. Официальной причиной его смерти назвали преклонный возраст. В документах о смерти отмечалось, что заболеваний или травм, которые могли бы привести к смерти, у него не было. При этом, по данным Telegraph, незадолго до смерти супруг британской королевы перенес операцию на сердце.

Завещание покойного принца Филиппа не будет оглашаться еще как минимум 90 лет для «поддержания достоинства» вдовы. Судья Эндрю Макфарлейн постановил, что документ десятилетиями будет храниться запечатанным и засекреченным.

Нужно усилить защиту, предоставляемую действительно приватным аспектам жизни этой ограниченной группы лиц для поддержания достоинства монарха и близких членов ее семьи судья Эндрю Макфарлейн о засекреченном завещании принца Филиппа

В отношении завещания супруга королевы применили особую практику из-за конституционного положения Елизаветы II. По истечении 90 лет с документом можно будет ознакомиться «за закрытыми дверями». Королевская семья решит, стоит ли его обнародовать.

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Операция «Лондонский мост»

Примечательно, что день смерти королевы Елизаветы II в Великобритании детально распланирован. Операция, разработанная британским кабинетом министров, получила кодовое название «Лондонский мост». Она призвана бороться с массовыми толпами и хаосом, а также предотвратить переполнение Лондона.

Согласно этому плану, Букингемский дворец передаст информацию о смерти королевы сотрудникам и правительственным чиновникам, используя кодовую фразу «Лондонский мост разрушен». Одним из первых о кончине королевы узнает премьер-министр. Королевская семья издаст «официальное уведомление», сообщив о смерти Елизаветы II общественности. После этого флаги Уайтхолла будут приспущены.

С шестого по девятый день после смерти тело королевы будет находиться в Вестминстерском дворце в ходе операции под кодовым названием «Перо». Ее гроб будет открыт для публики 23 часа в сутки. Похороны состоятся в Вестминстерском аббатстве через 10 дней после ее смерти.

В день похорон в полдень по всей стране будет двухминутное молчание, пройдут шествия и торжественная служба, королева будет похоронена в мемориальной часовне короля Георга VI. Отмечается, что день похорон будет «Днем национального траура», однако, если день выпадет на будни, официальный выходной предоставляться британцам не будет.

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Что потом?

Ранее британские эксперты предположили, что после смерти британской королевы Елизаветы II монархию ждeт крах. «Думаю, монархия в том виде, в котором мы ее знаем, продержится лишь до тех пор, пока жива королева», — заявила политик Дайан Эбботт.

По ее мнению, после смерти Елизаветы II начнется общественное обсуждение будущего монархии к которому придется подключиться и парламенту. Она полагает, что в результате британская монархия станет похожа на скандинавские: номинальные король или королева останутся, но прежние пышность и церемонии уйдут.

Того же мнения придерживается автор книг о королевской семье Анна Пастернак. По ее словам, принц Гарри и его супруга Меган Маркл запустили процесс, который уже начал менять облик Великобритании. «И думаю, что монархия как архаичный институт может и рухнуть», — заключила она.

Эксперт по британской королевской семье Даниэла Элсер считает, что британскую монархию ожидает крах после воцарения принца Уильяма. Поводом для пессимизма стала непростая ситуация, в которой оказалась королевская семья после серии скандалов. Брат Уильяма принц Гарри продолжает выступать с разоблачениями, а его дядя принц Эндрю столкнулся с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней. Одновременно наблюдается сильнейшее падение популярности монархии, причем в первую очередь среди молодежи.

Мнение королевы о возрасте

Сама же Елизавета II считает, что не подходит под возрастные критерии. По этой причине она отказалась получать премию «Старушка года». Королева объяснила, что она предпочитает самостоятельно определять критерии возраста и молодости.

Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии. помощник королевы Эдвард Янг об отказе Елизаветы II от премии «Старушка года»

21 апреля королеве Великобритании Елизавете II исполнилось 95 лет. Она считается самым долгоправящим монархом в истории Соединенного Королевства.