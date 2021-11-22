Роналду прокомментировал увольнение главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в Instagram прокомментировал увольнение главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.

«Он был форвардом, когда я впервые прибыл на "Олд Траффорд", он стал моим тренером, когда я вернулся в "Манчестер Юнайтед". Но, в первую очередь, Оле — выдающийся человек», — написал футболист. Он пожелал тренеру удачи и отметил, что тот ее заслужил.

Об уходе Сульшера стало известно в воскресенье, 21 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера «Юнайтед» назначен Майкл Каррик. По информации The Mirror, при принятии решения о расторжении контракта с норвежским специалистом руководство клуба учло настроение Роналду, который в последние недели выражал недовольство результатами команды.

Последним матчем у руля «Юнайтед» для Сульшера стало противостояние с «Уотфордом». «Красные дьяволы» потерпели разгромное поражение со счетом 1:4. После 12 матчей Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает седьмую строчку в турнирной таблице.