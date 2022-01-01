В ФХР рассказали подробности снятия с рейса российской молодежки

В Федерации хоккея России (ФХР) рассказали подробности снятия с рейса в Канаде молодежной сборной России. Об этом сообщает РИА Новости.

«ФХР держит под контролем ситуацию с вылетом молодежной сборной России из Канады домой. В настоящий момент куплены обратные билеты, команда уже вылетела в Россию из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте и прибудет Москву вечером 2 января», — говорится в обращении федерации.

Также в организации отметили, что основная претензия у перевозчика к россиянам, из-за которой команду сняли с рейса, — медицинские маски, которые были надеты всеми членами делегации, но, по мнению представителей канадской авиакомпании, надеты неправильно.

В инциденте обвинили главного тренера российской сборной

«Известия» сообщили, что российскую сборную сняли с рейса из-за нарушения масочного режима главным тренером Сергей Зубовым. При этом основные претензии были обращены к сборной Чехии, которую также сняли с рейса.

По словам источника, близкого к ситуации, наставник команды курил, когда заходил в самолет через рукав посадки. Позже Зубов опроверг эту информацию.

Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад Сергей Зубов

Общественность призвала наказать хоккеистов

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев понадеялся, что информация о непотребном поведении молодежной сборной России не подтвердится. По его мнению, по этому инциденту надо обращаться в ФХР, где должны будут разобраться и после применить санкции.

Члены национальной команды — лицо страны на международных играх. Мы всей Россией переживали, что отменили молодежный чемпионат мира по хоккею, а они так себя ведут Дмитрий Свищев

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил дисквалифицировать спортсменов без права играть в клубах. Его слова приводит РИА Новости.

Они позорят Россию. Надо принять самые суровые меры. Надо дисквалифицировать на год минимум без зарплаты и трудоустройства. Чтобы они почувствовали, что такое заработать деньги как на фабрике или шахте Александр Тихонов

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре со «Спорт-Экспрессом» назвал позором поведение хоккеистов в канадском аэропорту.

Если они действительно так похабно себя вели, то мне стыдно за наших хоккеистов. Я не знаю, нужно ли применять какие-то санкции, но выводы из этой истории точно надо сделать. Они же подставляют Россию и ее болельщиков Дмитрий Губерниев

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал инцидент «Спорт-Экспрессу».

Правила для всех одинаковые. Неважно, кто ты. Особенно в такое непростое время важна дисциплина. Жесткие правила должны соблюдаться всеми. Грустно. Руководство команды не сумело донести до ребят, что они представляют честь страны. Это печальная новогодняя история Вячеслав Фетисов

1 января сообщалось, что с рейса во Франкфурт-на-Майне сняли сборные России и Чехии. Причиной отказа в посадке стали пьянство, курение и отказ спортсменов надевать маски. Позже было уточнено, что претензии адресовали не хоккеистам, а официальным лицам команды.

29 декабря стало известно об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею из-за вспышек коронавируса в нескольких командах. В сборной России заразились два игрока, среди них оказался 17-летний Матвей Мичков. Игроков отправили на карантин.

Ранее в тот же день матч между сборными России и Словакии на МЧМ отменили. Российской команде присудили техническое поражение со счетом 0:1. Командам США и Чехии, где тоже были выявлены случаи заболевания коронавирусом, также присудили технические поражения.

