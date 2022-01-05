Стрельба силовиков по протестующим в Казахстане попала на видео

Cиловики открыли стрельбу, предположительно, резиновыми пулями, по протестующим в крупнейшей городе Казахстана Алма-Ата, их действия попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

Ранее в Алма-Ату, где собрались протестующие, ввели бронетехнику. На площади Республики протестующие избили полицейского и разгромили машины сотрудников правоохранительных органов. Силовики применяют для разгона протестов светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с протестами ввел режим ЧП в Алма-Ате и в Мангистауской области на две недели — с 5 января до полуночи 19 января.

2 января в Мангистауской области Казахстана начались протесты против роста цен на газ для машин. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В некоторых городах протестующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики.

4 января на площади Республики в Алма-Ате начались столкновения протестующих с силовиками, беспорядки начались и в других городах страны. Президент Токаев в своем обращении к нации заявил, что власть не падет, и призвал соотечественников к благоразумию. Также президент призвал граждан не поддаваться на провокации «внутри и извне», назвав призывы митингующих абсолютно незаконными.