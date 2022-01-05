Токаев высказался о политическом устройстве Казахстана

Политическое и социально-экономическое устройство Казахстана останется неизменным. Об этом в среду, 5 января, высказался президент республики Касым-Жомарт Токаев по итогам заседания правительства, говорится на его сайте.

«Такие принципы, как унитарность, верховенство закона, уважение к праву собственности и рыночная экономика, остаются главными в нашей государственной политике», — приводятся в сообщении слова президента.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и в Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января, в период действия режима чрезвычайного положения объявили комендантский час с 23.00 до 7.00.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку, а также поручил ввести госрегулирование цен на социально значимые продукты и рассмотреть необходимость моратория на повышение коммунальных услуг для населения сроком на 180 дней.

Кроме того, Токаев предложил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 календарных дней. Он поручил генеральной прокуратуре провести расследование на предмет ценового сговора в реализации сжиженного газа. Также он заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на Минэнергетики.