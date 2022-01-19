Зеленский рассказал о начавшемся в 2014 году вторжении России
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о якобы начавшемся в 2014 году вторжении России, призвав украинцев не поддаваться панике из-за сообщений о возможности военного конфликта. Его видеообращение к гражданам страны было опубликовано в среду, 19 января, на YouTube-канале «Зе!Президент».
Он посоветовал украинцам «выдохнуть и успокоиться» и не бежать скупать гречку и спички в магазинах.
Сейчас все новости и информационное пространство полны схожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра. А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже восемь лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день, и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них
Кроме того, в своем обращении украинский лидер заявил, что армия страны готова ко всему. При этом, по словам Зеленского, Украина делает все, чтобы решить конфликты дипломатическим путем.
Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности, у нас сильная, смелая, готовая каждый день ко всему армия и это не новость. Мы рассчитываем прежде всего только сами на себя: не потому, что у нас нет поддержки, она есть, а потому что у нас есть достоинство и гордость. И именно поэтому у нас есть партнеры, и уровень их поддержки высокий как никогда
На Украине заявляют о российских войсках на границе
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, Россия сосредоточила на границах с Украиной около 127 тысяч военных, тогда как для «полномасштабного вторжения» ей потребуется минимум один миллион солдат.
Чиновник назвал такую численность войск «не критичной» для Украины. Он пояснил, что российский наземный контингент в регионе держится на уровне 106 тысяч человек, остальные 21 тысяча военнослужащих — это авиация и флот.
[Для вторжения] им понадобится более миллиона военных, для концентрации которых нужно время, а перемещение такого массива людей и техники не может остаться незамеченным
Он добавил, что все предполагаемые перемещения российской армии вдоль украинских границ пока оказывают лишь «положительный эффект», объединяя демократические страны в поддержке Киева против «агрессии Кремля».
Перед этим сотрудник Госдепа США высокого ранга заявил, что Россия якобы может атаковать Украину с территории Белоруссии. Как полагают в Госдепартаменте, возможность напасть на Украину с северного направления появится у Москвы благодаря предстоящим совместным учениям России и Белоруссии. Представительница ведомства пояснила, что сообщения о переброске войск вызывают опасения на фоне напряженной ситуации на российско-украинской границе. По ее мнению, для белорусов причастность страны к такому нападению будет совершенно неприемлемой.
Заявления США
Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил, что Соединенные Штаты планируют увеличить объемы военной помощи Украине и усилить ее дипломатическую поддержку против российской агрессии. По его словам, в случае вторжения, российская экономика заплатит «калечащую цену».
Блинкен заверил, что США будет продолжать укреплять военное и дипломатическое сотрудничество ради роста оборонного потенциала Киева против Москвы.
Мы четко указываем на издержки, которые Соединенные Штаты и Европа возложат на Россию, если она отвергнет дипломатический путь, который мы изложили, и продолжит необоснованное, неспровоцированное, неприемлемое вторжение или дестабилизацию Украины
19 января госсекретарь прибыл на Украину в рамках запланированного визита. Издание AFP назвало визит символом «поддержки украинской стороны на фоне опасений о российском вторжении». При этом в ходе визита дипломат выразил надежду, что Вашингтон и Москва останутся на пути дипломатического урегулирования конфликта. Ожидается, что после поездки на Украину Блинкен отправится в Россию для встречи с главой МИД Сергеем Лавровым, она должна состояться 21 января в Москве.
18 января официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что США не видят стремления России к деэскалации в ситуации на границе с Украиной. По его словам, в Вашингтоне продолжают наблюдать значительное военное присутствие российских военных в западной части страны и около восточной границы с Украиной. Нет никаких признаков, что Москва хочет деэскалации ситуации, добавил он.
«Красная черта» в отношениях с НАТО из-за Украины
Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отношения России и НАТО достигли «красной черты» из-за постепенного вторжения альянса на Украину. Речь идет, в частности, о снабжении Киева оборонительными и наступательными вооружениями и подготовке украинских военных. По словам Пескова, такое положение дел является реальной угрозой стабильности и безопасности в Европе, и эту ситуацию Москва «не может больше терпеть».
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия считает необходимостью оставить свои войска у границы с Украиной — это меры предосторожности и реакция на недружелюбную атмосферу, «созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами».
О стремлении НАТО оккупировать Украину заявлял и спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, альянс ведет информационную подготовку к продвижению сил на украинскую территорию.
Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск. Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину
По его словам, в последние месяцы американские конгрессмены и представители Госдепа пугают весь мир якобы предстоящим вторжением России. «Совершенно очевидно, Вашингтон пытается оправдать свою экспансию и продвижение войск НАТО к российским границам», — считает спикер Госдумы. Он также добавил, что в связи с этим важно вести диалог по гарантиям безопасности.