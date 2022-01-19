Зеленский рассказал о начавшемся в 2014 году вторжении России

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о якобы начавшемся в 2014 году вторжении России, призвав украинцев не поддаваться панике из-за сообщений о возможности военного конфликта. Его видеообращение к гражданам страны было опубликовано в среду, 19 января, на YouTube-канале «Зе!Президент».

Он посоветовал украинцам «выдохнуть и успокоиться» и не бежать скупать гречку и спички в магазинах.

Сейчас все новости и информационное пространство полны схожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра. А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже восемь лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день, и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, в своем обращении украинский лидер заявил, что армия страны готова ко всему. При этом, по словам Зеленского, Украина делает все, чтобы решить конфликты дипломатическим путем.

Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности, у нас сильная, смелая, готовая каждый день ко всему армия и это не новость. Мы рассчитываем прежде всего только сами на себя: не потому, что у нас нет поддержки, она есть, а потому что у нас есть достоинство и гордость. И именно поэтому у нас есть партнеры, и уровень их поддержки высокий как никогда Владимир Зеленский Президент Украины

На Украине заявляют о российских войсках на границе

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, Россия сосредоточила на границах с Украиной около 127 тысяч военных, тогда как для «полномасштабного вторжения» ей потребуется минимум один миллион солдат.

1 000 000 солдат Потребуется России для «полномасштабного вторжения», по мнению украинского чиновника

Чиновник назвал такую численность войск «не критичной» для Украины. Он пояснил, что российский наземный контингент в регионе держится на уровне 106 тысяч человек, остальные 21 тысяча военнослужащих — это авиация и флот.

[Для вторжения] им понадобится более миллиона военных, для концентрации которых нужно время, а перемещение такого массива людей и техники не может остаться незамеченным Алексей Данилов Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины

Он добавил, что все предполагаемые перемещения российской армии вдоль украинских границ пока оказывают лишь «положительный эффект», объединяя демократические страны в поддержке Киева против «агрессии Кремля».

Перед этим сотрудник Госдепа США высокого ранга заявил, что Россия якобы может атаковать Украину с территории Белоруссии. Как полагают в Госдепартаменте, возможность напасть на Украину с северного направления появится у Москвы благодаря предстоящим совместным учениям России и Белоруссии. Представительница ведомства пояснила, что сообщения о переброске войск вызывают опасения на фоне напряженной ситуации на российско-украинской границе. По ее мнению, для белорусов причастность страны к такому нападению будет совершенно неприемлемой.

Заявления США

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил, что Соединенные Штаты планируют увеличить объемы военной помощи Украине и усилить ее дипломатическую поддержку против российской агрессии. По его словам, в случае вторжения, российская экономика заплатит «калечащую цену».

Блинкен заверил, что США будет продолжать укреплять военное и дипломатическое сотрудничество ради роста оборонного потенциала Киева против Москвы.

Мы четко указываем на издержки, которые Соединенные Штаты и Европа возложат на Россию, если она отвергнет дипломатический путь, который мы изложили, и продолжит необоснованное, неспровоцированное, неприемлемое вторжение или дестабилизацию Украины Энтони Блинкен Госсекретарь США

19 января госсекретарь прибыл на Украину в рамках запланированного визита. Издание AFP назвало визит символом «поддержки украинской стороны на фоне опасений о российском вторжении». При этом в ходе визита дипломат выразил надежду, что Вашингтон и Москва останутся на пути дипломатического урегулирования конфликта. Ожидается, что после поездки на Украину Блинкен отправится в Россию для встречи с главой МИД Сергеем Лавровым, она должна состояться 21 января в Москве.

18 января официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что США не видят стремления России к деэскалации в ситуации на границе с Украиной. По его словам, в Вашингтоне продолжают наблюдать значительное военное присутствие российских военных в западной части страны и около восточной границы с Украиной. Нет никаких признаков, что Москва хочет деэскалации ситуации, добавил он.

«Красная черта» в отношениях с НАТО из-за Украины

Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отношения России и НАТО достигли «красной черты» из-за постепенного вторжения альянса на Украину. Речь идет, в частности, о снабжении Киева оборонительными и наступательными вооружениями и подготовке украинских военных. По словам Пескова, такое положение дел является реальной угрозой стабильности и безопасности в Европе, и эту ситуацию Москва «не может больше терпеть».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия считает необходимостью оставить свои войска у границы с Украиной — это меры предосторожности и реакция на недружелюбную атмосферу, «созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами».

О стремлении НАТО оккупировать Украину заявлял и спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, альянс ведет информационную подготовку к продвижению сил на украинскую территорию.

Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск. Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину Вячеслав Володин Спикер Госдумы

По его словам, в последние месяцы американские конгрессмены и представители Госдепа пугают весь мир якобы предстоящим вторжением России. «Совершенно очевидно, Вашингтон пытается оправдать свою экспансию и продвижение войск НАТО к российским границам», — считает спикер Госдумы. Он также добавил, что в связи с этим важно вести диалог по гарантиям безопасности.