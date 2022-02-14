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Спорт

В России ответили на разочарование США из-за допуска Валиевой до Олимпиады

Депутат Госдумы Журова допустила новые протесты из-за медали Камилы Валиевой
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Американцы разочарованы решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой из-за соперничества с Россией за место в первой тройке командного зачета на Олимпиде, считает депутат Госдумы Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она добавила, что к «бегающим с астмой» норвежцам в Америке претензий не имеют.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) осудило решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой. Решение также осудила глава Олимпийского комитета США Сара Хиршлэнд. Она призвала олимпийское движение продолжать борьбу за чистый спорт во имя спортсменов со всего мира и добавила, что атлетов лишили возможности соревноваться по-честному.

«По этой истории снимут фильм»

«Штаты разочарованы буквально по всем решениям, которые принимаются в отношении России. И в том, что мы вообще приехали на Олимпиаду, и по процессам с нашими спортсменами еще в Сочи, которые вообще не имеют отношения к происходящему сегодня. Потому что именно наши спортсмены соперничают с Америкой за первую тройку. Почему-то они не разочарованы, например, в норвежцах, которые бегают с астмой», — заметила Журова.

Следующим возможным шагом, по мнению депутата, может стать петиция антидопингового агентства США. Валиевой, по ее словам, не следует обращать внимания на такие процессы, сосредоточившись только на соревнованиях.

Валиевой вообще лучше не давать читать все эти новости, общаться с журналистами. Полагаю, тренер Этери Тутберидзе поступит именно так. Задача Камилы сегодня — постараться показать такое же потрясающее катание, которое до сих пор было на Олимпиаде. Мы очень этого ждем и будем следить. Да и не только мы, но и люди по всему миру, потому что момент и правда очень волнительный, будем смотреть, как она с ним справится

Светлана ЖуроваДепутат Госдумы

«Это настоящая мировая трагедия, как голливудский фильм. Только история настоящая. Думаю, когда-нибудь по этой истории, действительно, снимут фильм — столько переживательных вводных, сложных процессов внутри. Это феноменальная история, происходящая на наших глазах», — сказала депутат.

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«Медаль обязательно опротестуют»

Журова уверена: разбирательства по делу Валиевой продолжатся. В случае, если фигуристке удастся завоевать новую медаль, она может быть опротестована.

Расслабляться не надо, особенно юристам. Пока победа только промежуточная, дающая возможность участвовать. Медаль Камилы обязательно будет опротестована, но сначала ее надо получить. Почему вообще арбитры приняли решение в пользу Камилы? Потому что пока нет стопроцентных доказательств вины, спортсмена отстранить не могут

Светлана ЖуроваДепутат Госдумы

К тому же, как она отметила, были нарушены все процедуры и сроки исследования проб фигуристки. Не произойди этого, Камилу просто заменили бы другой спортсменкой в командном выступлении, а все разбирательства происходили бы до Олимпиады.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

14 февраля CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) по делу Валиевой. Российская фигуристка допущена до участия в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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Наталия Белова
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