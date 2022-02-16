Британские газеты признали отсутствие вторжения России на Украину

Британский таблоид The Sun, заявивший, что Россия вторгнется на Украину в 03:00 по киевскому времени 16 февраля, отредактировал статью. В заголовке материала на сайте издания, в котором ранее были указаны дата и время предполагаемого нападения, теперь говорится о том, что Россия, согласно данным американской разведки, готова вторгнуться на Украину «в любой момент». В тексте статьи также появилась информация о том, что в назначенное время вторжения не произошло.

Три часа ночи (час ночи по Гринвичу), когда, как подозревали источники в американской разведке, Россия совершит нападение, наступили и прошли без происшествий

The Sun британская газета

Другая британская газета, The Mirror, также называвшая время вторжения России на Украину, признала, что ожидаемого конфликта не случилось. На сайте издания была опубликована соответствующая статья. «Согласно репортажам, источники в разведке США считали, что вторжение [России на Украину] могло начаться в три часа по местному времени — то есть в час по британскому времени — в среду, однако этого не произошло», — говорится в материале. Вместе с тем в статье The Mirror ставилось под сомнение отсутствие агрессивных планов Москвы.

Reuters организовало онлайн-трансляцию из Киева

Международное агентство Reuters 15 февраля запустило онлайн-трансляцию из центра Киева. Эфир был озаглавлен как «Вид на киевскую площадь Майдан на фоне российско-украинского кризиса». «Россия утверждает, что отвела войска от границы с Украиной, но Запад заявляет, что пока не видел доказательств этому», — говорится в подписи к трансляции. Она собрала более 620 тысяч просмотров на YouTube. Позже ее запись стала недоступна.

626 тысяч просмотров собрала на YouTube трансляция агентства Reuters из Киева, запущенная 15 февраля

Ночью в эфире с Майдана в Киеве фоном прозвучал гимн СССР. Во время трансляции также была слышна и другая музыка. Сотрудник Reuters Сергей Каразий, комментируя прозвучавший гимн (он принял композицию за гимн России — прим. «Ленты.ру») у себя в Facebook, заявил, что сотрудники агентства во время эфира не могут контролировать звуки большого города. Он предположил, что гимн могли включить на одном из балконов недалеко от места проведения трансляции.

Reuters также организовал трансляцию с Олимпийского стадиона в Киеве, в ходе которой украинцы отпраздновали ранее введенный президентом Владимиром Зеленским День единения. «Украинцы развернули 200-метровый национальный флаг на Олимпийском стадионе в Киеве, празднуя День единения, в который, как заявили западные медиа, Россия могла вторгнуться в Украину», — указано в подписи к трансляции

Американский телеканал CNN 15 февраля запустил на своем сайте отдельную текстовую трансляцию, посвященную российско-украинскому кризису. Трансляция называлась «Последние новости об украинско-российском кризисе на границе». В нее вошли такие материалы, как анонс Кремлем отвода военных сил, находившихся у границы с Украиной; начало переговоров президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем; заявление Путина о том, что Россия не желает войны.

Захарова поиронизировала над заявлениями западных СМИ о дате вторжения на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 февраля обратилась к СМИ США и Великобритании с просьбой огласить график предполагаемых будущих вторжений России в другие страны. «Хотелось бы спланировать отпуск», — поиронизировала Захарова. Издания она в шутку назвала «средствами массовой дезинформации».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что изменений в работе Кремля из-за сообщений западных СМИ о якобы готовившемся ночью 16 февраля нападении на Украину не было. Песков также сказал, что никаких контактов с представителями иностранных государств ночью 16 февраля не было.

Ведущий телеканала «Россия 1» и депутат Госдумы Евгений Попов, комментируя публикации с датой предполагаемого вторжения России на Украину, обвинил прессу в распространении фейков.

СМИ с радостью подхватывают все тезисы, которые вбрасывают им акционеры. Цель одна — нагнетание ситуации, конечную мы увидим не сейчас, а позже, может быть, через несколько месяцев или год. На данном этапе оценить, для чего все это создавалось, достаточно сложно Евгений Попов ведущий телеканала «Россия 1»

О вторжении России на Украину писали многие западные СМИ

12 февраля сообщалось, что президент США Джо Байден назвал датой вторжения России на Украину 16 февраля. Об этом он заявил в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Также утверждалось, что Вашингтон предупредил союзников, будто непосредственному наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки». Британские газеты The Sun и The Mirror позже назвали предполагаемое время нападения России на Украину 16 февраля.

Перед этим американское агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, написало о том, что Россия якобы планирует напасть на Украину 15 февраля. Заявлялось, что действия России могут включать в себя провокацию в Донбассе или нападение на Киев.

На фоне этих слухов власти США приняли решение о временном переводе своего посольства на Украине из Киева во Львов. Многие украинские олигархи покинули страну, пользуясь чартерными рейсами и частными самолетами. 14 февраля «Международные авиалинии Украины» сообщили, что получили официальное уведомление от страховщиков о прекращении страхования воздушных судов для полетов в воздушном пространстве страны.

