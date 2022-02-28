На переговорах России и Украины нашлись представители Белоруссии

На белорусско-украинской границе, где начались переговоры между делегациями России и Украины, присутствует глава МИД республики Владимир Макей. Представитель Белоруссии посетил переговоры как организатор встречи, сообщает Агентство Телевизионных Новостей в Telegram-канале.

Украинские и российские делегаты собрались в районе пограничного пункта Александровка. Участок границы находится на севере от Киева, западнее реки Припять. В состав делегации от Украины вошли министр обороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и другие высокопоставленные чиновники. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в нее также входят представители МИД и Минобороны.

Белорусская сторона предлагала услуги по организации переговоров с первых дней начала спецоперации по демилитаризации Украины. Президент республики Александр Лукашенко изначально хотел провести встречу в Минске, затем упоминался Гомель, а о переговорах на границе стало известно только вечером в воскресенье, 27 февраля. На трансляции с места переговоров также нашли пресс-секретаря белорусского лидера Наталью Эйсмонт.

Военная операция по защите населения Донбасса началась 24 февраля. Вооруженные силы России вывели из строя более тысячи объектов Украины, сотни единиц бронетехники и завоевали господство в воздухе. Для мирных жителей из занятного украинцами Киева открыли безопасный коридор, чтобы покинуть город.

Ранее Лукашенко назвал кризис на Украине «только цветочками». Глава Белоруссии подчеркнул, что если ситуация не успокоится, то «вырастут ягодки».