Россиянам напомнили о повышении пенсий с 1 апреля

Экономист Григорьева заявила о повышении социальных пенсий 4 миллионам россиян с 1 апреля

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила, что с 1 апреля ряду россиян повысят пенсию. Об этом она заявила агентству «Прайм».

Индексация выплат

Григорьева заявила, что повышение социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению коснется четырех миллионов россиян. Размер выплат увеличится на 8,6 процента, уточнила экономист.

8,6 процента составит индексация страховых пенсий для россиян с 1 апреля 2022 года

Эксперт добавила, что индексация социальных пенсий проходит каждый год 1 апреля. Размер увеличения выплат зависит от темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Григорьева отметила, что при разработке федерального бюджета на три года изначально планировали проиндексировать социальные пенсии в 2022 году на 7,7 процента. Однако президент России Владимир Путин поручил правительству повысить выплаты на 8,6 процента в связи с темпами инфляциями в стране.

Две пенсии

По словам Григорьевой, социальные пенсии получают дети-инвалиды. При этом участникам Великой Отечественной войны выплачивают как страховую пенсию, так и пенсию по гособеспечению. Две пенсии также гарантированы инвалидам по военной травме.

Эффективность системы пенсионного обеспечения — это приоритетная задача государства, закрепленная Конституцией России (часть 6, статья 75). Такая эффективность обеспечивается в том числе регулярной индексацией всех видов пенсионного обеспечения Елена Григорьева замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева

Минтруда России сообщало, что на индексацию пенсий до конца 2022 года выделят 33,7 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Обновленная индексация

28 января 2022 года Путин подписал закон об индексации страховых пенсий для гражданских и военных пенсионеров выше фактического уровня инфляции в 2021 году — на 8,6 процента. Президент объяснил, что введенные раньше меры не позволяют покрыть расходы россиян, которые они несут из-за роста цен. Средний размер выплат после изменений составил 18 984 рубля.

Ранее в Минтруде назвали доход работающих пенсионеров в России. По данным ведомства, такие граждане в среднем получают 66 тысяч рублей в месяц.

Расширение полномочий

В начале марта правительство обратилось к депутатам с просьбой разрешить ему оперативно повышать доплаты к пенсии и самостоятельно принимать решения о ее индексации. Эта мера указана в законопроекте об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций, который внесли на рассмотрение 3 марта.

Инициативу утвердили 4 марта. Теперь правительство имеет право несколько раз в течение года дополнительно индексировать социальные пенсии, увеличивать размер доплаты к страховой пенсии и повышать стоимость пенсионного коэффициента. Кроме того, кабмин получил полномочия увеличивать страховые пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов Пенсионного фонда России (ПФР).

Поддержка россиян

16 марта президент Путин заявил о росте пенсий и соцвыплат в России. Он указал, что в текущих обстоятельствах Россия нуждается в структурных изменениях, которые спровоцируют рост безработицы и инфляции. Власти намерены минимизировать эти последствия.

Кроме того, российский лидер поручил уменьшить уровень бедности в стране по итогам 2022 года. Он назвал эту цель «реализуемой задачей». Путин также призвал увеличить поддержку россиян, потерявших работу. Предполагается, что на первоочередные меры для укрепления экономики России выделят более одного триллиона рублей.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация страны. В ответ на действия России страны Запада и Европы ввели беспрецедентные санкции против государства.