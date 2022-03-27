Саудовская Аравия решила отомстить Байдену и поставила на Путина

FP: Саудовская Аравия хочет отомстить Байдену и делает ставку на Путина

Саудовская Аравия хочет отомстить президенту США Джо Байдену за его недружественное отношение и делает ставку в пользу российского лидера Владимира Путина. Такое мнение высказала журналист Анчал Вохра в своей статье для американского журнала Foreign Policy, цитату из которой приводит РИА Новости.

Вохра обратила внимание, что Эр-Рияд не спешит идти навстречу просьбам Вашингтона и Лондона увеличить добычу нефти, ссылаясь на обязательства в рамках сделки ОПЕК+.

Они ссылаются на приверженность ОПЕК+1 — расширенной версии нефтяного картеля, в который входит Россия. Их объяснение в том, что ситуация на Украине до сих пор не привела к массовым перебоям в поставках нефти, следовательно, нет необходимости увеличивать добычу Foreign Policy

По мнению автора статьи, это решение носит политический характер. В прошлом саудовские правители несколько раз увеличивали или сокращали объемы производства нефти, чтобы угодить союзникам в США. Теперь же, считает Вохра, выбор в пользу поддержания высоких цен показывает, что в Персидском заливе больше не нуждаются в одобрении со стороны Вашингтона и заключают новые союзы с единомышленниками.

Позиция Саудовской Аравии

В середине марта стало известно, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о частичной продаже своей нефти в юанях. Обсуждения велись около шести лет, но активизировались в этом году.

Ежедневно Саудовская Аравия экспортирует около 6,2 миллиона баррелей нефти в день. При этом Китай для Королевства является крупнейшим покупателем нефти — он закупает более четверти всего экспорта. Если бы эти поставки оплачивались юанями, то это укрепило бы глобальное положение китайской валюты, отмечают эксперты.

В США китайско-аравийские переговоры назвали еще одной «потенциально значительной потерей», которую могут понести США из-за пренебрежительного отношения администрации президента страны Джо Байдена к своему стратегически важному союзнику.

В нынешнюю эпоху соперничества великих держав Соединенные Штаты не могут позволить себе отталкивать союзников, способных оказать помощь в сдерживании авторитарных агрессоров, которые стремятся нанести ущерб интересам и ценностям Америки The Wall Street Journal

В статье WSJ отмечается, что Эр-Рияд ведет торговлю нефтью только в долларах в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Однако нынешние американские власти эти договоренности регулярно подрывают. В качестве примера автор приводит попытки американского руководства заключить ядерную сделку с Ираном, прекращение Вашингтоном поддержки войны Саудовской Аравии против хуситов в Йемене и решение отложить запланированную продажу оружия Эр-Рияду.

Эксперты назвали этот шаг «настоящей пощечиной в области безопасности», на фоне которой Саудовская Аравия решила пересмотреть свои отношения с Соединенными Штатами. Авторы статьи подчеркивают, что Китай рад возможности заполнить образовавшуюся пустоту.

Цены на нефть

Эксперты прогнозируют, что мировые цены на нефть взлетят выше 200 за баррель из-за усиливающегося международного бойкота российских энергоресурсов и дефицита альтернативных источников поставок. Вице-премьер Александр Новак предупредил, что в случае, если Европа решит полностью отказаться от российской нефти, цены могут вырасти до 300 долларов за баррель.

Российские нефте-перерабатывающие заводы за первую половину марта снизили объемы переработки нефти на шесть процентов (до 742,5 тысячи тонн в сутки). Это позволит сбалансировать рынок в условиях потери части российской нефти, этому также призвано поспособствовать высвобождение сырья из стратегических резервов, считают аналитики.

Президент США Джо Байден рассчитывал ослабить рост цен увеличением добычи нефти участниками ОПЕК. Однако лидеры Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отказались говорить с ним по телефону. Как сообщает WSJ, ОАЭ и Саудовская Аравия намерены придерживаться плана, одобренного возглавляемыми Россией Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и группой производителей.

