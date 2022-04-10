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Столтенберг заявил о планах НАТО наращивать силы на восточном фланге

Генсек Столтенберг заявил, что НАТО планирует наращивать присутствие на восточном фланге
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует продолжать наращивать присутствие на восточном фланге и разрабатывает планы полномасштабного развертывания вооруженных сил. Об этом он рассказал в интервью газете The Telegraph.

По словам генсека, на данный момент на границах альянса находятся около 40 тысяч военнослужащих. Это примерно в 10 раз больше, чем было за несколько месяцев до начала спецоперации России. Он отметил, что количество военных НАТО там будет только расти.

То, что мы видим сейчас, — это новая реальность, новая норма для европейской безопасности

Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь Североатлантического альянса

Столтенберг добавил, что на данный момент НАТО находится «в разгаре фундаментальной трансформации». Окончательное решение по «перезагрузке» лидеры стран альянса примут на саммите в Мадриде, который пройдет в июне, сообщил он.

Наращивание сил

В марте лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе решили нарастить военное присутствие на востоке. Альянс создаст четыре новые боевые многонациональные группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. «Мы принимаем все необходимые меры и решения для обеспечения безопасности и защиты всех союзников во всех регионах и с применением комплексного подхода», — заверили там, отметив, что меры остаются «превентивными, соразмерными и неэскалационными».

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Незадолго до этого Столтенберг в очередной раз заверил, что альянс не станет направлять свои военные силы на Украину, так как НАТО не считает себя частью конфликта. При этом он заявил о том, что военный блок несет ответственность за то, чтобы боевые действия не перешли за пределы Украины, и призвал союзников удвоить финансовую помощь Киеву.

В конце марта генсек заявил, что альянс будет поставлять оружие на Украину «столько времени, сколько понадобится», так как она «борется за наши ценности, свободу и демократию».

Агрессивный альянс

О значительном укреплении группировки сил НАТО на восточном фланге упоминал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, об этом докладывал президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. Пресс-секретарь также сравнил альянс с автоматом Калашникова и указал, что вся его инфраструктура заточена для агрессии.

Они-то говорят, что НАТО — это оборонительная организация. Но, знаете, автомат Калашникова — его как ни крути, он автомат все равно. Вот так же и НАТО

Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России

Песков заверил, что Россия укрепит свои западные рубежи таким образом, чтобы поддерживать необходимый паритет. «Так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», — пояснил он.

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До этого директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец заявил, что в текущих условиях рассуждать об условиях возобновления контактов с НАТО нет никакого смысла. Он также обратил внимание на то, что страны-участники альянса на восточном фланге усилили военные поставки Украине, и назвал такие шаги «играми с огнем».

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Марина Совина
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