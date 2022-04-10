Столтенберг заявил о планах НАТО наращивать силы на восточном фланге
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует продолжать наращивать присутствие на восточном фланге и разрабатывает планы полномасштабного развертывания вооруженных сил. Об этом он рассказал в интервью газете The Telegraph.
По словам генсека, на данный момент на границах альянса находятся около 40 тысяч военнослужащих. Это примерно в 10 раз больше, чем было за несколько месяцев до начала спецоперации России. Он отметил, что количество военных НАТО там будет только расти.
То, что мы видим сейчас, — это новая реальность, новая норма для европейской безопасности
Столтенберг добавил, что на данный момент НАТО находится «в разгаре фундаментальной трансформации». Окончательное решение по «перезагрузке» лидеры стран альянса примут на саммите в Мадриде, который пройдет в июне, сообщил он.
Наращивание сил
В марте лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе решили нарастить военное присутствие на востоке. Альянс создаст четыре новые боевые многонациональные группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. «Мы принимаем все необходимые меры и решения для обеспечения безопасности и защиты всех союзников во всех регионах и с применением комплексного подхода», — заверили там, отметив, что меры остаются «превентивными, соразмерными и неэскалационными».
Незадолго до этого Столтенберг в очередной раз заверил, что альянс не станет направлять свои военные силы на Украину, так как НАТО не считает себя частью конфликта. При этом он заявил о том, что военный блок несет ответственность за то, чтобы боевые действия не перешли за пределы Украины, и призвал союзников удвоить финансовую помощь Киеву.
В конце марта генсек заявил, что альянс будет поставлять оружие на Украину «столько времени, сколько понадобится», так как она «борется за наши ценности, свободу и демократию».
Агрессивный альянс
О значительном укреплении группировки сил НАТО на восточном фланге упоминал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, об этом докладывал президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. Пресс-секретарь также сравнил альянс с автоматом Калашникова и указал, что вся его инфраструктура заточена для агрессии.
Они-то говорят, что НАТО — это оборонительная организация. Но, знаете, автомат Калашникова — его как ни крути, он автомат все равно. Вот так же и НАТО
Песков заверил, что Россия укрепит свои западные рубежи таким образом, чтобы поддерживать необходимый паритет. «Так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», — пояснил он.
До этого директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец заявил, что в текущих условиях рассуждать об условиях возобновления контактов с НАТО нет никакого смысла. Он также обратил внимание на то, что страны-участники альянса на восточном фланге усилили военные поставки Украине, и назвал такие шаги «играми с огнем».