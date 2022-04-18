Запад уличили в намерении объявить об искусственном дефолте в России

Финансист Переславский предупредил, что объявление Запада о дефолте в России станет ложным

Cотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в беседе с агентством «Прайм» прокомментировал возможное объявление Запада о дефолте в России по внешним обязательствам. По его словам, оно не будет соответствовать реальности.

Ложный дефолт

Финансист заявил, что Россия обладает резервами для обслуживания своих долгов у России есть. Они заблокированы странами Запада, при этом страна принципиально не планирует совершать платежи из новых поступлений. Переславский уличил Запад в намерении объявить об искусственном дефолте в России и предупредил, что подобное объявление станет ложным.

Так что история с дефолтом – это просто очередной способ давления на Россию, который не окажет абсолютно никакого влияния на жизнь рядовых граждан Николай Переславский сотрудник CMS Institute

Курс валют и инвестиции

Эксперт заявил, что реальный биржевой курс рубля на данный момент отличается от курса Мосбиржи максимум на 5-7 процентов, что свидетельствует о возвращении национальной валюты на рыночные позиции. По его мнению, объявленный Западом, а не Россией дефолт маловероятно отразится на соотношении рубля к доллару или евро.

Также это событие не отразится даже на курсе рубля, поскольку он сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон – и граждан, и импортеров, и экспортеров Николай Переславский сотрудник CMS Institute

Объявление о дефолте также не изменит отношение к России как к стране для инвестиций. Переславский напомнил, что кредитные рейтинги государства отозваны, оно также закрывается от иностранных вложений, «даже несмотря на массу крайне интересных секторов для инвестиций — от сельского хозяйства до сложных производств».

Специалист заключил, что россиянам опасаться «совершенно нечего», поскольку возможный дефолт на них не повлияет.

Прогноз Европы

Накануне, 17 апреля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что дефолт в России является вопросом времени. Она уверена, что валовой внутренний продукт в стране упадет на 11 процентов из-за ухода крупных компаний и экспертов.

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14 апреля международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service сообщило, что выплаты Россией по европейским облигациям в рублях не предусмотрены и приравниваются к дефолту. До этого агентство S&P прогнозировало, что Россию ожидает дефолт по внешнему долгу, поскольку страна предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

Реакция России

Заместитель председателя Совета безопасности России (СБО) Дмитрий Медведев заявил, что дефолт по обязательствам России является целью глубинной стратегии Евросоюза. Он предупредил, что дефолт России страны может обернуться кризисом для Европы. «И моральным, и, вполне вероятно, материальным», — подчеркнул он.

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов уточнил, что на данный момент России грозит только технический дефолт. Его объявляют в том случае, когда у государства есть средства для выполнения своих обязательств по госдолгу перед инвесторами, однако технически у нее нет возможности их перевести.

11 апреля глава Минфина России Антон Силуанов пригрозил Западу судами в случае объявления дефолта. Он отметил, что страна предприняла «все необходимые действия», чтобы инвесторы получили свои средства.

6 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России возможен «искусственный» дефолт в России. Для реального кризиса в стране основания нет, подчеркнул он. Песков предупредил, что если Запад начнет блокировать платежи по евробондам в валюте, то Москва будет оплачивать их в рублях.

Прогнозы

Всемирный банк (ВБ) заявил, что ВВП России уменьшится на 11,2 процента в 2022 году из-за санкций и спада внутреннего спроса. Согласно прогнозу Центробанка страны, ВВП сократится на 8 процентов, а инфляция вырастет на 20 процентов.

При этом заместитель министра экономического развития России Илья Торосов допустил, что что экономика страны через год вернется к показателям конца 2021 года даже при жестких санкций. «У нас есть запас с точки зрения долга», — заявил он в интервью «Известиям».