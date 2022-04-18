Оценены шансы вступления Украины в Евросоюз

Политолог Бышок: Украина может дать ЕС идею о том, что Европа все еще привлекательна

У Украины сейчас самые высокие шансы стать страной-членом Европейского союза (ЕС). Если бы решение о вступлении принималось моментально, республика бы уже вошла в объединение, рассказал «Ленте.ру» кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Когда Украина вступит в ЕС?

По оценке политолога, военные действия ускорили процесс принятия Украины в объединение.

«Если бы в эту секунду военная операция закончилась, а в Европейском союзе состоялось бы собрание всех лидеров членов ЕС, где поставили бы вопрос, брать ли Украину, конечно, проголосовали бы за то, чтобы взять. Сейчас Украина сверхпопулярна как символ борьбы за свободу, как государство, которое пострадало из-за того, что оно хотело в Европейский союз и НАТО. Понятно, что это разные структуры, но все же был сделан западный выбор. Поэтому если государство несет такие жертвы, чтобы быть частью нашей большой европейской семьи, то нужно пойти этому государству навстречу», — сказал он.

В моменте, что называется, Украина сверхпопулярна, для нее открыты все двери. Это момент, который пытается использовать президент Украины Владимир Зеленский Станислав Бышок кандидат политических наук

Украина направила заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС, сообщил глава республики. Однако, по мнению Станислава Бышка, необходимо преодолеть некоторые бюрократические формальности, чтобы получить этот статус.

«Это бумажный процесс, хотя в условиях военных действий, когда приезжает [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен и дает заполнить опросник, это выглядит с нашей точки зрения немного комично, потому что мы не привыкли к такому формализму», — сказал он.

Что даст Украина Европе?

Главное преимущество, которое может предоставить Киев странам ЕС, — это идея о том, что Европа все еще привлекательна, считает Станислав Бышок.

«В последние годы или десятилетия только ленивый не говорил, что либерализм находится в кризисе, демократия находится в кризисе, объединение и Евроатлантика находятся в кризисе. А теперь есть большая европейская страна, которая пострадала и воюет, в том числе за этот самый европейский выбор. Мы сидим в Европе и недовольны какими-то ковидными ограничениями, а к нам хотят через кровь — это будет элемент, если угодно, групповой психотерапии», — считает политолог.

С экономической точки зрения, Украина может поставлять в Европу сельскохозяйственную продукцию, полагает Бышок. «Продуктовая безопасность Европейского союза практически полностью может быть гарантирована Украиной», — заключил он.

Президент Украины Владимир Зеленский передал главе представительства ЕС анкету на получение статуса кандидата ЕС. Он заявил, что передача документа стала одним из этапов для государства к вступлению в Европейский союз.

Рассмотрение заявки на вступление Украины в ЕС, которую президент республики Владимир Зеленский подписал 28 февраля, отложено до лета. На внеочередном саммите лидеры государств Евросоюза не смогли прийти к единому мнению, нужно ли принимать Украину по ускоренной процедуре.

Украинский лидер ранее призвал европейские страны не медлить с принятием решения.