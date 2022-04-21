Кадыров заявил о ликвидации «титулованного укронациста» в Попасной

Глава Чечни Кадыров заявил об уничтожении в Попасной украинского националиста Щербака

Украинский националист Геннадий Щербак, сотрудничавший с инструкторами НАТО, был ликвидирован в Попасной, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам политика, в среду, 20 апреля, он получил приятную весть. Речь идет об уничтожении еще одного командира украинской армии — «титулованного натовскими инструкторами укронациста», отметил он. По словам Кадырова, сертификаты о прохождении обучений и «всевозможные награды» не помогли военному.

Получил приятную весть о ликвидации очередного «титулованного» инструкторами НАТО укронациста. Некий Щербак Геннадий Александрович, по мнению авторитетных западных военных ведомств, был чуть ли не героем фильмов боевиков Рамзан Кадыров глава Чечни

Россия предлагала сдаться

Кадыров уточнил, что подобная судьба ожидает всех членов преступных группировок. «Такова суровая реальность», — подчеркнул он.

Шанс безвозвратно упущен и сейчас на своей жалкой шкуре они почувствуют всю мощь карательной операции Рамзан Кадыров глава Чечни

По его словам, российская сторона неоднократно предлагала бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сложить оружие и перейти на сторону Москвы.

Взятие «Азовстали»

Кроме того, Кадыров анонсировал, что металлургический комбинат «Азовсталь» будет под контролем армии России в скором времени, российские военные возьмут его 21 апреля.

Глава Чечни уверен, что для стран Запада это станет неприятной известием. Кадыров указал на то, что в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) больше не будут издеваться над людьми. Кадыров считает, что украинским военным надо было сдаваться раньше, а сейчас уже поздно. По его словам, чеченские военные «прочесывают каждый квадрат» предприятия.

Призвал ВСУ сдаться

17 апреля Кадыров анонсировал начало «конкретной» спецоперации на Украине. Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие. По мнению Кадырова, бойцам ВСУ надо бежать в сторону федеральных войск. Их там «примут, накормят и напоят».

Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы Рамзан Кадыров глава Чечни

Спецоперация

15 апреля Кремль сформулировал первостепенную задачу спецоперации на Украине. Как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставленные перед российскими вооруженными силами задачи, без сомнений будут выполнены. Он подчеркнул, что первоочередной целью России на Украине является уничтожение националистических батальонов.

Главное — это освобождать от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале спецоперации во время обращения к гражданам. Он рассказал, что Москва откликнулась на просьбы ДНР и ЛНР о помощи. На протяжении нескольких лет жители этих территорий подвергались геноциду, подчеркнул глава государства.

Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно. Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно

Владимир Путин президент России

Он также пригрозил Западу, который может решиться принять участие в конфликте на Украине. В этом случае ответ будет незамедлительным, пообещал Путин.