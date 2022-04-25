Оценена вероятность остановки Россией поставок газа в Европу

Замглавы ФНЭБ Гривач счел маловероятной остановку Россией поставок газа в Европу

Россия не станет вредить себе, отказываясь от контрактных обязанностей и выгод от экспорта газа, хотя страну подталкивают к этому, считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Вероятность остановки поставок газа в Европу по инициативе России он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

До сегодняшнего момента Россия является исключительно надежным поставщиком, который, несмотря на крайне агрессивные и даже незаконные шаги стран ЕС, безумные санкции и еще более безумные заявления по отказу от выполнения долгосрочных контрактов, поставляет газ очень четко и в соответствии с обязательствами Алексей Гривач заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности

Последствия приостановки поставок энергоносителей

Если поставки российского газа в Европу все-таки будут остановлены, то пострадают и Россия, и ЕС, считает Гривач. «Евросоюз, наверное, сильнее пострадает, так как ценовой кризис там превратится в настоящий энергетический со всеми вытекающими оттуда последствиями для экономики и социальной сферы. Для нас это будет потеря денег и привлекательного рынка сбыта, не более того», — поделился аналитик.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что некоторые страны ЕС столкнутся с энергокризисом при введении полного эмбарго на газ из России.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил против введения эмбарго на российские энергоносители. Генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна EON Леонард Бирнбаум также высказался против эмбарго на поставки российского газа, так как это повлечет негативные последствия не только для Германии, но и для всего Евросоюза.

В Бундесбанке подсчитали, что немедленный отказ от российского газа обойдется Германии в 180 миллиардов евро потерянного ВВП в текущем году. Если конфликт на Украине обострится и будет введено эмбарго на российские энергоресурсы, экономика ФРГ потеряет в этом году два процента. Кроме того, инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3 процента, ускорится до 8,8 процента.

Новая система расчетов

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в недружественные страны. Иностранные покупатели должны открыть счета в «Газпромбанке», в том числе рублевые. Оплата станет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже.

Спустя некоторое время Еврокомиссия (ЕК) направила странам — членам Евросоюза письмо, в котором оценивается новая система оплаты за российский газ в рублях. В ЕК пока что не могут точно сказать, как можно будет расплачиваться за газ рублями, не нарушая при этом введенных против Москвы санкций.

При этом директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что две страны уже начали платить за российский газ в рублях. Перешли на расчеты в нацвалюте с РФ Азербайджан и Армения.