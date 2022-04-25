Украина отказалась убирать из Конституции пункт о намерении вступить в НАТО

Спикер Рады Стефанчук: Киев не уберет из Конституции пункт о намерении вступить в НАТО

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Киев не будет изменять в Конституции существующие пункты о намерении страны вступить в НАТО, сообщает ТАСС. При этом ранее председатель однопалатного парламента Украины отмечал, что внесение соответствующих изменений в главный документ страны не исключено.

Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью Руслан Стефанчук Спикер Верховной Рады

Гарантии Москве и Киеву

Как рассказал в беседе с «Лентой.ру» генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, заключение мирного договора зависит от политической воли сторон. По его словам, при желании и наличии этой воли его всегда можно заключить, независимо от того, какие существуют ограничители конституционного порядка.

«Что же касается изменений в украинской конституции, тут в Киеве есть разные точки зрения относительно того, как далеко можно и нужно идти, чтобы добиться мирного соглашения. Но если говорить о членстве в НАТО, в обозримом будущем Украина едва ли может претендовать на это членство. Тут, скорее, речь может идти о каком-то более активном военно-техническом сотрудничестве между отдельными странами-членами Североатлантического блока, прежде всего Соединенными Штатами, Германией, Великобританией. Речь может идти о том, что в свое время Путин охарактеризовал как военное освоение территорий Украины странами-членами НАТО», — отметил он.

Кортунов сказал, что для России опасения состоят в том, что может повториться история с Минскими соглашениями. Он уточнил, что если представить, что украинский президент Владимир Зеленский возьмет на себя такие обязательства, как в свое время экс-лидер Петр Порошенко взял на себя обязательство изменить Конституцию Украины, чтобы гарантировать особый статус территорий Донбасса, то потом главу государства могут дезавуировать в украинском парламенте. Любое такое соглашение предполагает довольно серьезный внутриполитический торг, отметил политолог.

«Альтернативой изменения украинской конституции для российского руководства могло бы стать какое-то многостороннее соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое было бы подписано и Москвой, и теми странами, которые готовы выступить гарантами. Если это будут США, Великобритания, Франция и так далее, в этом многостороннем соглашении можно было бы зафиксировать, что гарантии безопасности Украины можно рассматривать как альтернативу членства страны в военных блоках. И в этом случае можно было бы говорить, что это гарантия не только Киеву, но и Москве», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Результат переговоров в Стамбуле

29 марта 2022 года в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины. По итогам глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что они прошли конструктивно и позволили российской стороне получить письменное подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО, закрепив за собой нейтральный и безъядерный статус.

По словам Мединского, Украина готова проводить военные учения только по согласию государств-гарантов безопасности, в числе которых будет и Россия.

То есть Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет настаивала Россия Владимир Мединский Помощник президента России, глава делегации на переговорах с Украиной

Вступление Украины в НАТО под вопросом

Ряд стран-членов НАТО не хотят видеть Украину в составе альянса, рассказал Зеленский. «Существует НАТО, в конституции [Украины] закреплено стремление вступить в НАТО, но некоторые страны [альянса] видят иначе [украинские перспективы]», — сказал он.

Еще ранее Зеленский отмечал, что Украина четко услышала от своих партнеров, что не сможет вступить в НАТО, и это необходимо признать.

С чего все начиналось

19 февраля 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вносит изменения в Конституцию Украины и закрепляет в ней курс на вступление в ЕС и НАТО.

«Сегодня в присутствии президента Европейского совета Дональда Туска подписал в сессионном зале Верховной рады закон об изменении Конституции, которым необратимо закреплено стремление Украины в ЕС и НАТО», — говорил он.

Вступление Украины в НАТО обсуждается с 2008 года: на саммите в Бухаресте страны альянса заявили, что приветствуют евроатлантические стремления Киева.