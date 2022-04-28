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Twitter оштрафовали на 3 миллиона рублей

Суд оштрафовал Twitter на 3 млн рублей за публикации со свастикой и о коктейле Молотова

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Мировой суд в Москве оштрафовал социальную сеть Twitter на 3 миллиона рублей. Причиной стал ряд публикаций на платформе, в том числе с изображением запрещенной в России свастики и инструкциями по изготовлению коктейля Молотова, сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать компанию Twitter виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление ресурсом запрещенной в России информации — прим. «Ленты.ру»)», — сказал судья.

О том, что суд в Москве рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении Twitter, стало известно 8 апреля. Уточнялось, что соцсеть привлекут к ответственности из-за неудаления публикаций нацистской атрибутики и символики, оправдания деятельности экстремистских и террористических организаций, а также способов изготовления взрывчатых веществ в домашних условиях. Компании грозил штраф в размере до четырех миллионов рублей.

Перед этим Twitter заблокировал аккаунт российского телеканала RT. Соцсеть также объявила, что начнет добиваться удаления видеозаписей и фотографий, на которых есть военнопленные, в том случае, если аккаунты так или иначе связаны с властями государств. Помимо того, платформа заявила, что прекратит рекомендовать пользователям аккаунты властей стран, якобы ограничивающих доступ к «открытому интернету». Отмечалось, что в первую очередь эти меры затронут правительство России.

4 марта Роскомнадзор начал блокировать Twitter на территории России. За несколько дней до этого регулятор восстановил замедление работы соцсети из-за распространения ложной информации о ситуации на Украине.

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Маргарита Щигарева
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