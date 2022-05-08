Гендиректор «Роскосмоса» обратился к главе ЦРУ со словами «поздно пить боржоми»

Рогозин заявил, что причастность США к передаче разведданных Украине «не удастся замазать»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале обратился к главе ЦРУ Уильяму Бернсу после его критики недавних утечек в СМИ фактов передачи США разведывательной информации Украине.

Рогозин напомнил о передаче Вашингтоном наблюдений, которые осуществлялись «орбитальными группировками Соединенных Штатов, включая Старлинк, и Евросоюза». «Мы не злопамятные, но мы злые и память у нас хорошая», — заключил он.

Поздно пить боржоми, мистер Бернс. Мы с Вами хорошо знакомы, встречались в Спасо-хаус. Помните, надеюсь? Вам вряд ли удастся замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих и передаче разведданных Дмитрий Рогозин Генеральный директор «Роскосмоса»

Утечка

5 мая издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц сообщило, что Соединенные Штаты передали украинской стороне разведданные, которые привели к гибели российских военных. По данным издания, американские власти передают Киеву сведения о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн. Эта информация включает детали перемещений ВС России.

Число якобы погибших офицеров не раскрывается. При этом Вашингтон неоднократно выступал против передачи Киеву данных о «наиболее высокопоставленных» членах российского военного руководства.

Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения... для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры The New York Times

Также телеканал CNN сообщал, что США по запросу Украины предоставили сведения о местоположении флагмана Черноморского флота, российского крейсера «Москва». Это произошло незадолго до пожара, после которого корабль затонул.

Реакция США

Президент США Джо Байден потребовал прекратить утечки о разведывательной помощи Украине. Об этом он сообщил во время общения высшими должностными лицами разведки и обороны Соединенных Штатов.

Глава государства назвал «контрпродуктивными» появившиеся в СМИ сообщения об обмене разведданными США с Украиной. Также от отметил, что такие новости «отвлекают от нашей цели».

Глава ЦРУ Уильям Бернс в свою очередь раскритиковал утечки в СМИ информации о передаче Вашингтоном разведывательных данных Украине. Он подчеркнул, что такие утечки безответственные и опасные.

Я абсолютно согласен с тем, что это безответственно, очень рискованно и опасно, когда люди слишком много говорят, будь то утечка в частной беседе или публичные разговоры о конкретных разведывательных вопросах Уильям Бернс Глава ЦРУ

Помощь США Украине

Ранее в мае президент Соединенных Штатов пообещал выделить очередной пакет военной помощи Украине. Он подчеркнул, что в него в том числе войдут 25 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, радары, а также средства радиоэлектронной борьбы.

Байден также призвал Конгресс предоставить запрошенное Белым домом финансирование для усиления позиций Киева. Он отметил, что после этого объявления средства Соединенных Штатов, которые можно использовать для помощи украинской стороне в сфере безопасности, почти исчерпаны.

Позже стало известно, что стоимость нового пакета военной помощи США Украине составит до 150 миллионов долларов.

9 мая американский лидер планирует подписать законопроект о поставках военной помощи для Киева по ленд-лизу. «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине» был одобрен палатой представителей Конгресса 29 апреля. Документ позволит украинской стороне получать оружие от Соединенных Штатов по упрощенной схеме.

Действие расширенных полномочий истечет, если конфликт прекратится, а также если число российских войск у границы Украины сократят до состояния марта 2021 года.