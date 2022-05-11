Бородай оценил шансы Херсона войти в состав России

Депутат Бородай не увидел препятствий для вхождения Херсонской области в состав России

Препятствий для вхождения Херсона в состав России нет. Главная цель — воссоединение и защита русского народа, живущего там. Шансы региона присоединиться к России в беседе с «Лентой.ру» оценил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

Нет препятствий

Для вхождения Херсонской области Украины в состав России необходимо узаконить статус региона. Большинство жителей выскажутся за вступление в состав России, уверен Александр Бородай.

«Я не вижу препятствий. Этому должны предшествовать какие-то процедуры, но это не принципиальная вещь, поэтому я не вижу никаких препятствий для вхождения Херсонской, а затем и других областей так называемой Украины в состав Российской Федерации», — заявил он.

Власти Херсонской области решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. При этом он отверг идею провозглашения Херсонской народной республики, как в случае с Донбассом. Также он отказался от планов плебисцита.

«Город Херсон — это Россия, никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ», — сказал он.

В Кремле сочли, что решение должны принимать жители региона, передает «Интерфакс». «Подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, обоснование, быть абсолютно легитимными так, как это было в случае с Крымом», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Согласно Федеральному конституционному закону о порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта, процесс вступления новой территории в состав страны происходит на добровольной основе. Если речь идет о части иностранного государства, необходимо взаимное согласие двух сторон.

Александр Бородай оценил значимость роли Киева в этом вопросе.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский — это кто? Мелкий террорист? Мало ли какие мелкие террористы были на свете. Был еще такой Усама бен Ладен он тоже мог бы, наверное, препятствовать, если был бы живой. В принципе, фигуры абсолютно одноуровневые», — заявил Бородай.

Отношения с Западом и НАТО

По мнению Александра Бородая, в случае вхождения Херсона в состав России, не стоит ждать сокрушительного санкционного удара со стороны мирового сообщества.

«Все санкции, которые Запад мог ввести, он уже ввел. Мы воюем с НАТО. И это надо понимать. Мы с ними находимся в состоянии реальной войны. С украинским пушечным мясом в основном, потому что украинского пушечного мяса уже не хватает и все больше и больше отрядов наемников», — сказал он.

В режиме спецоперации идет война с блоком НАТО. Воюют они тоже натовским оружием, и это надо прекрасно понимать. Поэтому что там Запад, какое дело Западу? Пошли они на три известные буквы со своими обвинениями в оккупации. Кто предъявит обвинения в оккупации? Соединенные Штаты Америки? Страна, которая давно разрушила систему международного права? Александр Бородай депутат Госдумы

Интерес Херсона

Главный аргумент для вхождения Херсона в состав России — защита и воссоединение русского народа, считает Александр Бородай.

«Там живет наше население. Там живут русские люди, и они имеют право быть не разделенным народом, не находиться под оккупацией. Сейчас оккупация происходит не с нашей стороны, Украина является оккупированной территорией, оккупированной нацистами, которых поддерживает Запад, потому что это западные марионетки. И это является абсолютной истиной. Очевидной и очень понятной. Если кто-то этого не понимает, у него плохо с мозгами. И совестью еще», — сказал депутат.

По словам Бородая, он был на других участках фронта и много общался с жителями Харьковской области. Он утверждает, что «единственный ужас, который они испытывают, — это приход украинского режима обратно». Об общении с жителями Херсонщины Бородай не сообщил.

Министерство обороны России сообщило, что 14 марта 2022 года в результате спецоперации Украина потеряла контроль над Херсоном.

В конце апреля российская армия сформировала в подконтрольных городах Херсонской области военно-гражданские администрации. 1 мая регион начал переход на рубли. Предполагается, что в течение четырех месяцев в обращении будут и рубль, и украинская гривна, затем все расчеты станут производиться в российской валюте.

Украинские власти возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении нового мэра Херсона Александра Кобеца. По украинским законам ему грозит до десяти лет тюрьмы.

