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Названа дата рассмотрения жалоб на признание компании Meta экстремистской

Мосгорсуд 20 июня рассмотрит жалобы на запрет компании Meta и признание ее экстремистской

Фото: Michael Dolejš / Unsplash

Мосгорсуд 20 июня проверит законность решения о запрете в России деятельности американской компании Meta Platforms и признании ее экстремистской организацией. Об этом сообщило ТАСС.

«Апелляционные жалобы компании Meta и заинтересованных лиц на решение Тверского суда Москвы будут рассмотрены Мосгорсудом 20 июня», — отметила собеседница агентства.

В конце апреля стало известно, что в Тверской районный суд Москвы поступила жалоба Meta Platforms на решение о запрете ее деятельности в РФ из-за экстремизма. Перед этим в Таганский районный суд Москвы поступила аналогичная апелляционная жалоба, которую подало третье лицо.

Тверской суд Москвы признал Meta Platforms экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России 21 марта. Отмечалось, что россияне не будут привлекаться к ответственности за использование продуктов компании.

С требованием признать Meta Platforms экстремистской организацией и запретить ее в стране 11 марта выступила Генпрокуратура России. Перед этим стало известно, что компания планирует временно разрешить принадлежащим ей соцсетям Facebook и Instagram (запрещены в России) в ряде стран не блокировать призывы к насилию в отношении российских военных.

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Маргарита Щигарева
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