В США раскрыли план Байдена развязать войну между НАТО и Россией

Полковник армии США Макгрегор допустил, что Байден начнет войну НАТО и РФ с помощью Польши

Полковник в отставке, бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в статье для издания American Conservative заявил, что у президента страны Джо Байдена существует план для начала войны между НАТО и Россией. Для его реализации глава государства намерен воспользоваться помощью одной европейской страны, уверяет Макрегор.

Война России и НАТО

Полковник армии США раскрыл план Байдена развязать войну между НАТО и Россией и допустил, что президент осуществит его с помощью Польши. Ее вторжение в Западную Украину могут использовать как предлог для начала конфликта, отметил Макгрегор.

По неподтвержденным данным из Варшавы, польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины Дуглас Макгрегор полковник в отставке

Экс-советник объяснил, что Вашингтон не рассчитывал на успехи российской армии в ходе спецоперации на территории Украины. По его словам, помощь США Украине не оказала должного эффекта, даже с новыми поставками оружия, поэтому Белый дом стремится сохранить лицо.

Макрегор добавил, что находящийся под контролем США Киев даст согласие для польской интервенции. Разрешение Украины необходимо для легитимизации боевых действий подобного масштаба. При этом возможные конфликты между российскими и польскими войсками Вашингтон планирует обратить в свою пользу. Администрация Байдена рассчитывает, что столкновение приведет к созыву Совета НАТО и применению пятой статьи Североатлантического договора о принципах коллективной обороны.

США о войне с Россией

Еще в конце марта президент США Джо Байден заявлял о нежелании «наземной или ядерной» войны с Россией. Однако он предупредил, что при использовании Россией химического оружия на Украине последует «существенный ответ» со стороны Вашингтона.

Последнее, чего я хочу, — это втянуться в наземную или ядерную войну с Россией Джо Байден президент США

В свою очередь представитель Белого дома Джен Псаки отмечала, что война с Россией не входит в интересы Вашингтона и интересы граждан США. По ее словам, власти страны призывают Москву к ответу, поддерживают усилия в рамках международной системы, а также предоставляют украинцам и украинским властям помощь в военной отрасли и в области безопасности.

Россия о войне с НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al-Arabia оценил вероятность войны России с НАТО. По его мнению, страна не находится в состоянии войны с альянсом. Однако НАТО считает иначе и полагает, что именно Россия начала с ней конфликт.

Мы не считаем себя в состоянии войны с НАТО, потому что это станет шагом, который увеличил бы риски ядерной войны Сергей Лавров глава МИД России

Лавров напомнил, что ряд европейских политиков, включая представителей Британии, США, Польши, Германии и Франции, а также главу европейской дипломатии Жозеп Боррель заявляли о том, что российский президент Владимир «Путин должен проиграть, Россия должна быть побеждена». В свою очередь глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отмечал, что Россия за 30 минут уничтожит страны НАТО в случае ядерной войны.

Прокси-война

Кроме того, Лавров обвинил НАТО в ведении прокси-войны с Россией через Украину. Поставляя Киеву вооружение, альянс «по сути дела, вступает в войну с Россией». Военная помощь Украине служит «еще одним примером нечистоплотности американцев в том, что касается международного права».

С подобным мнением выступил и постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя. Он назвал происходящее вокруг Украины прокси-войной Запада против России. Небензя уверен, что государства заранее планировали экономические ограничения против Москвы.