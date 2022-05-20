Роскомнадзор запросил у Delivery Club информацию об утечке данных клиентов

Роскомнадзор запросил у сервиса Delivery Club информацию об утечке личных данных клиентов

Роскомнадзор запросил у сервиса доставки Delivery Club детальную информацию о возможной утечке личных данных клиентов. О этом в пятницу, 20 мая, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Роскомнадзор направил запрос в Delivery Club детальной информации о возможной утечке персональных данных клиентов», — сообщили агентству в ведомстве. Другие детали не приводятся.

О том, что Delivery Club обнаружила утечку данных о заказах клиентов, стало известно 20 мая. В компании заявили, что опубликованные данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты.

Перед этим в сети появилась новая версия сайта с данными пользователей сервиса «Яндекс.Еда», об утечке которых компания сообщала в марте. Сайт пополнился информацией об автомобилях юзеров, их именах в службе доставки СДЭК, адресах электронной почты и так далее. Позже Роскомнадзор сообщил о блокировке этого ресурса, а МВД опровергло предполагаемую утечку данных россиян из баз ГИБДД.

Ранее также стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту утечки данных клиентов «Яндекс.Еды». Помимо того, суд оштрафовал сервис на 60 тысяч рублей из-за утечки.

«Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных клиентов 1 марта. После этого, в конце марта, в сети появился сайт, на котором информация была визуализирована в виде карты.