Евросоюз заявил об истощении запасов военной техники из-за помощи Украине

Жозеп Боррель заявил, что запасы военной техники Евросоюза истощены из-за помощи Украине

Запасы военной техники стран Европейского союза (ЕС) истощились в связи с оказанием помощи Украине. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

«Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков [обороны ЕС]», — отметил он.

Боррель также призвал ЕС взять на себя ответственность за свою безопасность. По его мнению, Евросоюзу следует создать собственные европейские вооруженные силы.

Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра и которые будут стремиться наращивать возможности и силы Жозеп Боррель Глава дипломатии ЕС

Помощь Европы

12 мая Боррель предложил входящим в Евросоюз странам увеличить сумму финансирования военной помощи Украине до двух миллиардов евро.

По данным Bloomberg, средства будут выделены из Европейского фонда мира, однако данный план еще не согласован. Ожидается, что предложение о выделении средств будет включено в повестку ближайшей встречи министров иностранных дел ЕС.

С начала марта ЕС из средств фонда выделил Украине 1,5 миллиарда евро на закупки оружия и военной техники. Кроме того, многие страны сообщества предоставили оружие на двусторонней основе.

Боррель назвал поставки оружия Украине необходимыми. Он заявил, что ЕС является не военным союзом, а гражданским.

Но сейчас нужно противостоять войне, и поэтому это должно стать нашей первоочередной задачей — помочь Украине противостоять вторжению ее могущественного соседа Жозеп Боррель Глава дипломатии ЕС

По его словам, помощь должна заключаться не только в поставках вооружений, но и в оказании «экономического, коммерческого, дипломатического, финансового давления на Россию, чтобы ослабить ее экономику». «Я не понимаю тех, кто говорит, что мы не должны вооружать Украину, потому что это продлит войну», — сказал он.

Помощь США

21 мая, в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении пакета дополнительной помощи Украине на рекордную сумму примерно в 40 миллиардов долларов. Законопроект предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что новый пакет помощи Соединенных Штатов позволит Украине открыть порт Одессы. По его словам, это позволит избежать продовольственного кризиса, вызванного задержками зерна.

Украинцы пытаются перейти в наступление. И я думаю, что этот пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что им нужно сейчас, не только для победы в наземной войне, но и, надеюсь, чтобы оказать некоторое влияние на то, чтобы снова открыть Одесский порт, потому что отсутствие украинского продовольствия будет отражаться на всем Ближнем Востоке и Африке Митч Макконнелл Лидер республиканского меньшинства в сенате США

При это министерство обороны США отказалось подтверждать данные о планируемой передаче Киеву американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в рамках военной помощи Украине на 40,1 миллиарда долларов.

У нас нет никакой дополнительной информации, кроме той, что имеется в стенограммах представителей министерства обороны высокого ранга и пресс-секретаря Пентагона Министерство обороны США

Противники помощи Украине

На инициативу о выделении дополнительной помощи в США отреагировали неоднозначно: ее противники утверждают, что правительство страны должно в первую очередь руководствоваться интересами американского народа, а не перечислять средства «без проверки и обсуждений».

Так, сенатор от Кентукки Рэнд Пол заявил, что многомиллиардные траты США на помощь Украине угрожают американской безопасности. По его словам, экономика страны и так находится не в лучшем состоянии.

Политик отметил, что ранее власти США уже потратили почти пять триллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией. Он обратил внимание, что в марте инфляция достигла 40-летнего максимума. В частности, цены на бензин выросли по сравнению с прошлым годом на 48 процентов, подержанные автомобили подорожали на 35 процентов, а продукты питания — почти на 9 процентов.

Также бывшая конгрессвумен Тулси Габбард заявила, что Байден в будущем может потерпеть поражение из-за политики в отношении Украины. Она считает, что администрации главы государства не удалось определить, какие задачи стоят перед страной в конфликте с Россией.

Мы можем посмотреть на Афганистан и Ирак — совсем недавний пример того, что происходит, когда у тебя нет конкретной миссии Тулси Габбард Бывший член Конгресса США

Габбард считает, что американцы, которые столкнулись с высокой инфляцией и подорожанием продуктов первой необходимости, имеют право знать, в какую цену обходится помощь Украине.

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