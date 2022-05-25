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Бузова объяснила нежелание смотреть «Дом-2» после перезапуска

Телеведущая Ольга Бузова заявила о нежелании смотреть «Дом-2» после перезапуска

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица, бывшая ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова заявила, что не следит за проектом после его перезапуска на канале «Ю». Об этом сообщает «Телепрограмма».

Бузова объяснила свое нежелание смотреть новые выпуски «Дома-2» плохими отношениями с экс-коллегами по проекту. «Там остались люди, которые меня с самого первого дня обливали грязью. Писали негативные посты в социальных сетях и обвиняли в том, чего я даже не совершала. Бог им судья», — сказала она.

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По словам телеведущей, она ассоциирует «Дом-2» только с каналом ТНТ. «Именно этот канал дал новые возможности всем участникам — за нашей жизнью следили зрители, о нас узнали и нас полюбили», — уточнила Бузова и добавила, что считает ТНТ своим домом.

После того как «Дом-2» начали показывать на канале «Ю», Бузова поссорилась с бывшими коллегами по проекту. Ведущая обвинила их во лжи и предательстве, потому что те скрыли информацию о том, что новым ведущим «Дома-2» стал экс-возлюбленный Бузовой Давид Манукян. Другая ведущая программы Ольга Орлова не согласилась со словами Ольги Бузовой. Она рассказала, что продюсеры шоу до последнего момента не говорили, кто займет место певицы. Ее соведущий Андрей Черкасов, в свою очередь, заявил, что артистка придерживается позиции «все плохие, а я хорошая».

Перезапуск «Дома-2» состоялся в апреле 2021 года. Обновленный проект получил название «Дом-2. Новая любовь». Незадолго до этого стало известно, что Бузова не будет вести программу. Место певицы на проекте занял Манукян.

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Евгения Наумова
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