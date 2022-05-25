Киев заявил об «ударе в спину» со стороны Запада

Офис президента Украины назвал «ударом в спину» предложения Запада уступить территории

Предложения стран Евросоюза сдать России часть территорий для прекращения огня и регулирования украинского конфликта являются «ударом в спину» со стороны западных партнеров. Об этом заявил советник главы Офиса президента (ОП) Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

Не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы Михаил Подоляк советник Офиса президента Украины

Он обвинил Западные страны в стремлении «обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией». По его словам, в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе говорят о том, что Запад ждет перемирия Украины и России, чтобы вернуть бизнес в РФ.

Подоляк подчеркнул, что Украина не будет участвовать в этом обсуждении и не станет торговать гражданами, территориями или суверенитетом.

Сегодня нам предлагают подарить России восток и юг. Спасибо за совет, но, пожалуй, примем помощь оружием Михаил Подоляк советник Офиса президента Украины

Заморозка конфликта

По мнению Подоляка, о заморозке конфликта не может быть и речи. Он заявил, что переговоры станут возможны, когда стороны будут готовы договариваться, и для этого «России нужно начать трезво оценивать ситуацию».

Не может быть и речи о замораживании конфликта. Любая заморозка — это война, отложенная во времени Михаил Подоляк советник Офиса президента Украины

При этом, советник Зеленского подчеркнул, что Киев не согласится на прекращение огня с Россией. Подоляк заявил, что позиция Украины становится все более бескомпромиссной. По его словам, российские силы должны покинуть страну, и после этого будет возможно возобновление мирного процесса.

Переговоры с Россией

29 марта российская и украинская делегации встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле. До этого несколько раундов переговоров прошли на территории Белоруссии. С тех пор, по словам российских дипломатов, переговоры зашли в тупик.

17 мая замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Киев по своей инициативе фактически вышел из мирных переговоров с Москвой. Позже о приостановке переговорного процесса сообщил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

При этом, Руденко отметил, что Москва вернется к переговорам, если Киев выразит готовность возобновить диалог.

Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили украинские наши партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно Андрей Руденко заместитель министра иностранных дел России

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет каких-либо предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с российской стороной. Он подчеркнул, что украинцам эмоционально тяжело садиться за стол переговоров с Россией. «Но мы готовы контролировать свои эмоции, если это поможет принести мир и восстановить территориальную целостность страны», — пояснил глава украинского МИД.