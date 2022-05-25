Киев заявил об «ударе в спину» со стороны Запада
Предложения стран Евросоюза сдать России часть территорий для прекращения огня и регулирования украинского конфликта являются «ударом в спину» со стороны западных партнеров. Об этом заявил советник главы Офиса президента (ОП) Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.
Не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы
Он обвинил Западные страны в стремлении «обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией». По его словам, в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе говорят о том, что Запад ждет перемирия Украины и России, чтобы вернуть бизнес в РФ.
Подоляк подчеркнул, что Украина не будет участвовать в этом обсуждении и не станет торговать гражданами, территориями или суверенитетом.
Сегодня нам предлагают подарить России восток и юг. Спасибо за совет, но, пожалуй, примем помощь оружием
Заморозка конфликта
По мнению Подоляка, о заморозке конфликта не может быть и речи. Он заявил, что переговоры станут возможны, когда стороны будут готовы договариваться, и для этого «России нужно начать трезво оценивать ситуацию».
Не может быть и речи о замораживании конфликта. Любая заморозка — это война, отложенная во времени
При этом, советник Зеленского подчеркнул, что Киев не согласится на прекращение огня с Россией. Подоляк заявил, что позиция Украины становится все более бескомпромиссной. По его словам, российские силы должны покинуть страну, и после этого будет возможно возобновление мирного процесса.
Переговоры с Россией
29 марта российская и украинская делегации встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле. До этого несколько раундов переговоров прошли на территории Белоруссии. С тех пор, по словам российских дипломатов, переговоры зашли в тупик.
17 мая замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Киев по своей инициативе фактически вышел из мирных переговоров с Москвой. Позже о приостановке переговорного процесса сообщил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
При этом, Руденко отметил, что Москва вернется к переговорам, если Киев выразит готовность возобновить диалог.
Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили украинские наши партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет каких-либо предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с российской стороной. Он подчеркнул, что украинцам эмоционально тяжело садиться за стол переговоров с Россией. «Но мы готовы контролировать свои эмоции, если это поможет принести мир и восстановить территориальную целостность страны», — пояснил глава украинского МИД.