В России объяснили неразглашение данных о погибших на Украине

Врио губернатора Владимирской области призвал не разглашать данные о погибших на Украине

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев заявил, что во время проходящей на Украине спецоперации нельзя тиражировать информацию о погибших российских солдатах. Об этом глава региона заявил на пресс-конференции, передает «Зебра ТВ».

Авдеев указал на то, что в «условиях сложной международно-политической обстановки» нельзя «торговать и перевирать какие-то факты». Он признал, что в ходе специальной военной операции погибли более 20 уроженцев Владимирской области и пообещал поддержку их близким. Однако разглашение точных данных о потерях российской стороны может быть использовано не по назначению, считает врио губернатора.

«Другое дело — разогревать настроения людей на этой теме, давая повод, давайте честно говорить, нашим врагам, ну уж точно не нашим друзьям каким-то образом трактовать эту информацию. Эта не та информация, на которой надо делать хайп», — объяснил глава региона. После пресс-конференции Авдеев пообещал журналистам «Зебры ТВ», что все погибшие владимирцы будут названы поименно после окончания специальной военной операции на Украине.

В последний раз Министерство обороны России сообщало официальные данные о потерях российских Вооруженных сил 25 марта. На тот момент стало известно о гибели 1351 военнослужащего и ранениях 3825 военных. После этого многие главы российских регионов сообщали о гибели военных, которые были уроженцами их краев. Так, 5 мая о погибших сообщили власти Забайкальского, Пермского краев, Брянской, Белгородской, Ленинградской и Омской областей. В апреле о гибели российских военных сообщали на Сахалине, а также в Нижегородской, Вологодской, Свердловской, Пермской и Псковской областях. В Петербурге сообщали о гибели на Украине российского генерал-майора Владимира Фролова.